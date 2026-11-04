Maroc: L'hémicycle au diapason

Trente-cinq ans durant, octobre a ramené à New York le même cérémonial : un rapport, des consultations à huis clos, une résolution et douze mois de sursis pour la Minurso. Le 30 octobre 2026, la liturgie s'est brisée sur un veto russe. Rabat n'a pas couru après la reconduction. Il l'a regardée tomber, s'en est félicité, puis a convoqué son Parlement pour le faire savoir.

Lundi 2 novembre, 13 heures. Dans l'hémicycle de la Chambre des représentants, députés et conseillers siègent côte à côte, toutes couleurs politiques confondues. Les orateurs se succèdent, les formules aussi, et le suspense est à peu près celui d'un match dont on connaît le score avant le coup d'envoi. Sur le Sahara, l'unanimité n'est pas un événement, c'est une constante. L'événement est ailleurs. Il y a un an presque jour pour jour, le 3 novembre 2025, les mêmes travées se réunissaient pour applaudir la résolution 2797, arrachée de haute lutte à New York. Cette fois, le Parlement prend acte d'une résolution que le Maroc n'a pas cherché à sauver. Entre ces deux séances, le Royaume est passé du statut de plaideur à celui de partie qui clôt le dossier. Sans oublier, bien évidemment, le communiqué raisonnant haut et fort du Cabinet Royal qui avait donné le ton, tranchant avec toute amalgame.

Le rituel d'octobre

Née du cessez-le-feu de 1991, la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara aura survécu à la promesse inscrite dans son nom. Le référendum n'a jamais eu lieu; la mission, elle, a été reconduite avec la régularité d'un abonnement que personne n'ose résilier. Quelques centaines d'observateurs, un budget annuel de plusieurs dizaines de millions de dollars, et une lettre «R» devenue, au fil des décennies, le dernier refuge juridique d'une thèse que le terrain avait enterrée.

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Pour Rabat, ce rendez-vous annuel relevait de l'exercice défensif. Il fallait obtenir le renouvellement, surveiller le vocabulaire, compter les abstentions, puis recommencer l'année suivante. La diplomatie marocaine a longtemps vécu au rythme de ce calendrier imposé, tel un locataire qui renégocie chaque automne le bail d'une maison dont il est pourtant le propriétaire.

Les signes d'usure s'accumulaient. Le budget de la mission avait été amputé de 22%, selon Nasser Bourita, des postes d'observation avaient fermé et un hélicoptère de surveillance avait été rendu. La Minurso ne mourait pas; elle s'éteignait par petites économies.

Le veto qui libère

Le vote du 30 octobre devait parachever la mue. Le texte américain prolongeait la mission jusqu'au 31 octobre 2027, la rebaptisait Minuso en effaçant le référendum de son nom, et consacrait l'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule base de négociation. Il a recueilli onze voix sur quinze. La Chine, le Pakistan et la Somalie se sont abstenus. La Russie a dit non.

Le geste est inédit : jamais, depuis que le Conseil s'est saisi du dossier, un membre permanent n'y avait opposé son veto. Il marque aussi un revirement, Moscou s'étant contenté de s'abstenir un an plus tôt sur la résolution 2797. Entre-temps, Ahmed Attaf avait rencontré Sergueï Lavrov à deux reprises, la seconde à Moscou, trois jours avant le vote. Le contre-projet russe, réduit à une prorogation à l'identique, n'a réuni que trois voix avant de tomber à son tour sous le veto américain.

Ironie de l'histoire, le veto destiné à sauver la Minurso l'a achevée. Faute de texte adopté, la mission a perdu sa base juridique au soir du 31 octobre. Le précédent existe : en 1999, un veto chinois avait contraint la force onusienne déployée en Macédoine à plier bagage. Rien n'indique que Moscou ait voulu reproduire l'expérience; il y est parvenu sans le vouloir. Détail savoureux, l'avion de Sergueï Lavrov a fait le plein au Maroc avant et après le vote. Le Royaume sait recevoir, y compris ceux qui lui compliquent la tâche.

Le pari de Rabat

C'est ici que se situe le véritable tournant. Plutôt que de solliciter une prolongation technique, solution d'usage lorsque le Conseil se divise, Rabat a pris acte. Le communiqué du Cabinet Royal, publié le soir même, exprime sa satisfaction et tire les conséquences jusqu'au bout. La présence de la mission dans les provinces du Sud, personnels, véhicules, matériel et symboles compris, doit cesser dans les jours suivants. Les réunions périodiques du Conseil, les rapports du Secrétaire général et les briefings de son Envoyé personnel n'ont plus lieu d'être. L'action diplomatique se poursuivra aux niveaux bilatéral et régional.

Le message est limpide. Le Maroc ne demande plus à l'ONU de constater chaque année ce qu'il tient pour acquis. Il s'adosse à la résolution 2797, que le veto n'abroge pas, à onze voix favorables qui valent indicateur politique à défaut de décision, et aux trois cycles de discussions tenus à Washington et à Madrid avec l'Algérie, la Mauritanie et le polisario. Le calendrier, lui aussi, tombe à point nommé: la nouvelle survient à la veille du premier anniversaire de la Fête de l'Unité, comme si l'histoire avait consenti à se plier au protocole.

Passer de la posture du demandeur à celle de l'acteur qui fixe ses propres échéances, voilà le changement de nature. Pendant trente-cinq ans, le Maroc a négocié son temps diplomatique à New York. Il entend désormais le gérer depuis Rabat.

L'hémicycle au diapason

La séance de lundi a donné à cette doctrine son habillage institutionnel. Ahmed Touizi, président de la Chambre des représentants, a parlé de tournant historique et invité à dépasser la simple gestion du différend au profit d'une perspective politique adaptée aux nouvelles réalités. Il a surtout appelé à transformer le consensus national en «acquis institutionnel durable», formule qui a le mérite de rappeler qu'un consensus, sans traduction concrète, reste une humeur.

Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers, a fixé trois chantiers : une diplomatie parlementaire plus offensive, une préparation législative baptisée «readiness», anglicisme qui dit assez l'air du temps, et une mobilisation nationale entretenue. Enfant des provinces du Sud, il a trouvé le ton le plus juste de l'après-midi en évoquant Tindouf, où toute une génération a grandi sous des tentes dites temporaires, et en plaidant pour que la suivante n'y grandisse pas à son tour.

Les groupes ont suivi la partition. Le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, El Hassan Lachguar, a déclaré : « La marocanité des provinces du Sud est une vérité historique, géographique et humaine incontestable » L'Istiqlal a revendiqué le soutien de près des deux tiers des États membres de l'ONU. Le PAM a salué la fin de la mission de la Minurso.

Les angles morts

L'assurance n'exclut pas la lucidité. Trois zones d'ombre demeurent, que l'hémicycle a effleurées sans s'y attarder.

La première est militaire. La Minurso était la seule instance internationale chargée de surveiller le cessez-le-feu de 1991, que le polisario a déclaré caduc en 2020. Sa disparition laisse la ligne de démarcation sans témoin neutre. Rabat réaffirme son attachement à ce cessez-le-feu, et le Parlement l'a répété lundi, dans le respect de l'intégrité territoriale et de la quiétude des citoyens. Encore faut-il que l'autre camp, délié de tout regard onusien, ne voie pas dans ce vide une invitation. On a réaffirmé l'engagement; on n'a guère dit comment le vérifier sans arbitre.

La deuxième est procédurale. Depuis 2022, tout veto déclenche un débat à l'Assemblée générale dans un délai de dix jours ouvrables. Alger y trouvera une tribune, et la Quatrième Commission demeure un terrain disputé. Le Cabinet Royal a d'ailleurs annoncé des démarches dans les autres organes des Nations unies : Rabat a quitté le Conseil, pas l'ONU. L'Assemblée ne vote certes pas les mandats de maintien de la paix, mais la bataille des récits ne se livre pas qu'au Conseil.

La troisième est matérielle, et donc symbolique. Antonio Guterres a signé l'acte de liquidation de la mission, mais une liquidation reste un chantier. Des véhicules et des équipements onusiens attendent une passation aux contours encore flous. Un départ mal orchestré offrirait aux adversaires du Royaume l'image d'une ONU chassée plutôt que celle d'une mission achevée.

Vendredi, le Maroc célébrera le 51ème anniversaire de la Marche Verte. En 1975, on avait marché vers le Sud pour que le monde regarde. En 2026, on demande au monde de détourner les yeux, signe que l'affaire est entendue. Pendant trente-cinq ans, la Minurso a servi d'assurance-vie à un référendum aussi chimérique qu'irréaliste. Le Maroc a résilié le contrat et son Parlement a contresigné lundi la lettre de résiliation, à l'unanimité et sans rature.