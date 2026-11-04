Maroc: Un séminaire met en lumière l'importance de la mobilisation communautaire pour lutter contre la déperdition scolaire

L'importance de la mobilisation communautaire et le renforcement de la coordination entre les différents intervenants pour lutter contre la déperdition scolaire et réintégrer les élèves non scolarisés, ont été au centre d'un séminaire provincial organisé, lundi à Khénifra, par la Direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Placée sous le thème « De l'abandon au rattrapage : vers une mobilisation communautaire innovante et durable », cette rencontre, tenue au Centre culturel Abou El Kacem Zayani, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de la mobilisation liée à l'opération « Caravane d'intégration directe et d'inscription et de réinscription des élèves non inscrits et en rupture de scolarité » au titre de l'année scolaire 2026-2027.

Ont pris part à cet événement des acteurs éducatifs, des représentants d'associations de parents d'élèves, des élus locaux et des acteurs de la société civile, ainsi que plusieurs départements et institutions partenaires, notamment le Ministère public, la Justice, l'Ordre des avocats, les délégations de la Santé et de la Protection sociale, de l'Entraide nationale, de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et le Conseil local des Oulémas.

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Dans une déclaration à la presse, la Directrice provinciale de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Khénifra, Safaa Kestani, a souligné que les interventions des différents partenaires lors de ce séminaire ont démontré la convergence des stratégies dédiées à l'enfance.

Elle a précisé que la Direction provinciale a réussi, grâce à cette synergie communautaire, à réintégrer 1.092 élèves qui se trouvaient en dehors du système éducatif. De plus, un groupe de décrocheurs a été orienté vers les centres de l'École de la 2ème chance, la formation professionnelle et les programmes de l'Entraide nationale, illustrant ainsi la volonté collective de lutter contre ce fléau qui constitue une véritable déperdition de temps et de ressources.

De son côté, le président du Conseil local des Oulémas de Khénifra, Abbas Adaouch, a indiqué que la participation du Conseil à cette manifestation éducative vise à réaffirmer que la lutte contre le décrochage scolaire est une responsabilité sociétale partagée, qui ne relève pas uniquement du département de tutelle. Il a mis en exergue le rôle de l'institution des Oulémas dans l'accompagnement de ces efforts, à travers la sensibilisation à l'importance de la scolarisation et l'attachement des apprenants à l'espace scolaire, afin de garantir la continuité de leur parcours et les préparer à servir leur pays.

Par ailleurs, ce séminaire a constitué une plateforme d'échange d'expertises sur les mécanismes capables de consolider la mobilisation communautaire. Les participants ont ainsi insisté sur la nécessité d'adopter une approche participative et intégrée, impliquant les établissements scolaires, les familles, les autorités locales et la société civile, tout en soulignant le rôle central des parents dans le suivi du parcours de leurs enfants et le traitement des facteurs conduisant à l'abandon scolaire.

S'agissant du bilan des initiatives parallèles à l'opération de réintégration, les efforts déployés en coordination avec les autorités compétentes ont permis de surmonter diverses difficultés administratives et sociales entravant la scolarisation de certains enfants. De leur côté, les assistantes sociales relevant de l'Entraide nationale ont facilité l'hébergement de 1.337 élèves (filles et garçons) au sein des structures de « Dar At-Taliba ».

Ce bilan positif et ces actions concertées traduisent l'engagement sans faille des différents acteurs en faveur de l'équité, de l'égalité des chances et de la garantie du droit à l'éducation, avec pour but ultime d'ouvrir de nouvelles perspectives aux élèves en rupture de scolarité pour réintégrer le système éducatif.