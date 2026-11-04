Maroc: Marché du travail - 4 régions affichent un taux de participation à la main-d'oeuvre supérieur à la moyenne nationale au T3-2026

3 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Quatre régions ont affiché, au troisième trimestre 2026, un taux de participation à la main-d'oeuvre supérieur à la moyenne nationale (41,8%), ressort-il de la récente note d'information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail.

Il s'agit de Dakhla-Oued Eddahab (64,7%), de Casablanca-Settat (47%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (45,5%) et de Marrakech-Safi (42,4%), précise le HCP, notant qu'à l'inverse, les taux les plus bas ont été enregistrés dans les régions de Drâa-Tafilalet (30,2%), de l'Oriental (35,7%), de Souss-Massa (37,5%), et de Guelmim-Oued Noun (38,6%).

S'agissant du taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre, les taux les plus élevés sont observés dans les régions de Guelmim-Oued Noun (38,7%), de l'Oriental (28,3%), de Laâyoune-Sakia El Hamra (27,4%), de Fès-Meknès (25,9%) et de Drâa-Tafilalet (23,6%). Avec moins d'acuité, la région de Casablanca-Settat dépasse la moyenne nationale (19,6%), avec 20,1%.

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Á l'opposé, les taux les plus faibles sont relevés dans les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab (9,2%ms), de Rabat-Salé-Kénitra (15,5%) et de Béni Mellal-Khénifra (16,1%). S'agissant du taux de chômage strict, les niveaux les plus élevés sont enregistrés dans Guelmim-Oued Noun (17,2%), Drâa-Tafilalet (14,7%), l'Oriental (13,7%) et Casablanca-Settat (13,0%), contre une moyenne nationale de 10,5%. Les taux les plus faibles sont observés dans les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab (4,6%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (6,8%), de Béni Mellal-Khénifra (7,6%) et de Souss Massa (8,5%).

Ces résultats font ressortir des disparités régionales en matière de chômage strict, qui complètent l'analyse des écarts observés au niveau du taux composite de la sous utilisation de la main-d'oeuvre.

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