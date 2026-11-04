Maroc: Mise à jour de la 1ère Journée de Botola Pro - AS FAR/Raja Casablanca, un Classico à enjeux

Reporté lors de la première journée de la Botola Pro D1 Inwi, le choc entre l'AS FAR et le Raja Casablanca se disputera mercredi au stade Olympique de Rabat. Une affiche toujours très attendue entre deux grandes formations du football national, avec un enjeu sportif important pour les deux équipes.

Au classement, l'AS FAR occupe la sixième place avec 8 points en quatre matchs, tandis que le Raja pointe au treizième rang avec 6 unités en cinq rencontres. Un écart qui reflète les débuts plus convaincants des Militaires, toujours invaincus depuis le début du championnat.

Avec deux victoires et deux matchs nuls, l'équipe militaire affiche une certaine régularité. Son parcours lui permet de rester au contact du groupe de tête et d'aborder ce rendez-vous avec une confiance mesurée. Une victoire mercredi lui offrirait l'occasion de gagner des places et de se rapprocher du podium.

En face, le Raja Casablanca traverse un début de saison plus compliqué. Avec une victoire, trois nuls et une défaite, les Verts peinent à trouver leur rythme. Leur classement est en décalage avec les ambitions d'un club habitué à jouer les premiers rôles. Le déplacement à Rabat représente ainsi une occasion de réagir et de relancer une dynamique encore hésitante.

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Les deux formations auront donc des objectifs bien distincts. L'AS FAR cherchera à confirmer sa bonne entame et à profiter de l'avantage du terrain, alors que le Raja devra afficher davantage de caractère et d'efficacité pour repartir avec un résultat positif.

Dans ce genre de confrontation, le classement ne suffit toutefois pas à déterminer le favori. La rivalité entre les deux clubs, la pression du résultat et l'importance du rendez-vous pourraient redistribuer les cartes. La bataille du milieu de terrain et la capacité à concrétiser les occasions seront notamment déterminantes.

Pour les Militaires, l'enjeu sera de poursuivre leur série sans défaite. Pour les Rajaouis, il s'agira de frapper un grand coup et de montrer que leur saison peut encore prendre une autre tournure.

Un Classico sous pression, où les trois points auront une saveur particulière pour chacun des deux camps.