Maroc: Coupe du Monde FIFA U17 - Le sélectionneur national Ahmed Kantari dévoile la liste des 21 joueurs retenus

3 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine U17, Ahmed Kantari a dévoilé, mardi, la liste finale des joueurs retenus pour disputer la 21ème édition de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2026.

La liste regroupe 21 lionceaux de l'Atlas (3 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants), indique la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué.

L'équipe nationale du Maroc, quart de finaliste de la dernière édition Qatar-2025, évoluera lors du premier tour de l'édition 2026 dans le groupe H composé de l'Espagne, des Îles Fidji et de la Chine

Les Lionceaux de l'Atlas s'étaient qualifiés pour ce Mondial en atteignant les quarts de finales de la CAN Maroc 2026.

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Cette édition de la coupe du Monde au Qatar sera disputée du 19 novembre au 13 décembre avec la participation de 48 pays.

Ci-après la liste des joueurs retenus :

- Gardiens de but :

1- Adam Mouak (Paris Saint germain - France)

2- Rayan Yaakoubi (Kaa Gent - Belgique)

3- Mohamed Harouch (Académie Mohammed VI)

- Défenseurs :

4- Adam Bouahdadi (Académie Mohammed VI)

5- Ayman Ezzakry (Académie Mohammed VI)

6- Wael Jassim Jolissaint (Neutchatel Xamas FCS - Suisse)

7- Mehdi Moustapha Lahmadi (FC Metz - France)

8- Ali Saif Eddine Machfouk (Académie Mohammed VI)

9- Adam Soudi (FC Toulouse - France)

10- Mohamed Habib Zinbi (Atletico Madrid - Espagne)

- Milieux de terrain :

11- Bilal Affas (RS Berkane)

12- Ilian Hadidi (Feynoord Rotterdam - Pays-Bas)

13- Nassim Laarej (OCG Nice - France)

14- Mohamed-Amine Obakrim (RS Berkane)

15- Imran Talai (AFC Aajax - Pays-Bas)

- Attaquants :

16- Ziyad Baha (Olympique Marseille - France)

17- Ismail El Aoud (Valence CF - Espagne)

18- Anass El Khazri (Académie Mohammed VI)

19- Wahib El Antary (Angers SCO - France)

20- Rami Lougmani (RSC Anderlecht - Belgique)

21- Ibrahim Rabbaj (Chelsea FC - Angleterre)

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