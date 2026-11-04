Tunis — Une campagne nationale de réhabilitation des écosystèmes forestiers vient d'être lancée par la Direction générale des forêts face aux lourds dégâts causés par les incendies durant l'été 2026.

Annoncée à l'approche de la Fête nationale de l'arbre prévue pour le 8 novembre courant, cette campagne a été placée sous le slogan "L'Arbre d'Aujourd'hui, la Forêt de Demain". Elle couvre la période 2026-2027 et s'inscrit dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030).

Cette campagne fait suite à une saison estivale particulièrement difficile, au cours de laquelle 1 485 feux de forêt ont détruit 22 900 hectares de couvert végétal à travers le pays. Elle prévoit la réhabilitation de 24 000 hectares selon deux axes d'intervention complémentaires.

Le premier axe concerne la régénération naturelle sur 15 260 hectares, en ciblant tout particulièrement le pin d'Alep et le chêne-liège par le nettoyage des bois calcinés et la protection des parcelles contre le surpâturage. Le second volet porte sur la plantation de 8 716 hectares, dans le cadre de programmes nationaux, de projets de développement et de partenariats institutionnels.

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Pour soutenir ces chantiers, 10 millions de plants forestiers seront produits. Cet objectif représente une baisse de moitié par rapport aux prévisions initiales, à cause des épisodes caniculaires de l'été et des travaux de réhabilitation de 10 pépinières. La société civile est par ailleurs étroitement associée à cette dynamique, avec 1,8 million de plants réservés à des conventions de partenariat conclues avec des associations citoyennes et des entreprises mobilisées pour le reboisement.

Cette campagne nationale s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'action stratégique 2026-2035 qui vise la restauration de 30 000 hectares de forêts, en accordant la priorité au chêne-liège et au pin d'Alep tout en intégrant des variétés locales adaptées au stress hydrique. Elle prévoit également la numérisation de la surveillance notamment via les plateformes FOCUS et SYFIRE et des tours de contrôle automatisées, l'aménagement de citernes d'altitude, la mobilisation des financements climatiques et une gouvernance participative impliquant le secteur privé et la société civile.

Cette stratégie a pour objectif de faire face à une vulnérabilité structurelle constatée sur la période 2011-2025, durant laquelle la Tunisie a perdu un total de 74 602 hectares de forêts. Cette dégradation s'est caractérisée par une forte concentration des dégâts, seulement 15 méga-feux ayant engendré 66,75 % de l'ensemble des superficies calcinées. Sur le plan économique, le coût global de ces sinistres sur quinze ans a atteint 241,16 MD, se répartissant entre 94,46 MD consacrés aux opérations d'extinction et 146,7 MD de pertes économiques.