Afrique: Ligue des Champions Féminine - Le FC Masar contre le FUS Rabat, un duel maghrébin en quête de premiers buts

Le FC Masar et le FUS Rabat ont fait match nul 0-0, respectivement, contre le Mamelodi Sundowns et Lekié FF, lors de leur première sortie

Les deux formations nord-africaines comptabilisent un point avant la troisième journée de la Ligue des Champions Féminine de la CAF

Il s'agit de la première confrontation entre les deux équipes en phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF

Ce mercredi, la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions Féminine de la CAF débute avec une affiche du Groupe A, entre deux formations nord-africaines. Le FC Masar et le FUS Rabat s'affrontent au stade du Canal de Suez, à Ismaïlia, avec un objectif commun : décrocher leur première victoire dans cette édition 2026.

Les deux équipes ont entamé leur campagne par un match nul et vierge. Le FC Masar a été tenu en échec par le Mamelodi Sundowns (0-0), tandis que le FUS Rabat n'a pas réussi à trouver la faille face à Lekié FF (0-0). Avec un point chacune, les deux formations savent qu'un succès leur permettrait de prendre une option importante dans la course à la qualification pour les demi-finales.

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Cette rencontre sera la première entre les deux clubs en phase finale de la compétition. Elle constituera également la troisième confrontation entre des équipes égyptiennes et marocaines dans l'histoire du tournoi. Les deux précédentes avaient toutes impliqué le FC Masar et l'AS FAR.

Le FC Masar veut prolonger son invincibilité

Le FC Masar aborde cette deuxième rencontre avec plusieurs statistiques encourageantes. Le club égyptien reste invaincu lors de ses sept derniers matchs de groupes en phase finale (3 victoires, 4 nuls) et n'a jamais concédé le moindre but lors de ses deux premières rencontres dans la compétition.

La formation égyptienne a également disputé quatre matchs conclus sur un score de 0-0 en phase finale, davantage que toute autre équipe. Depuis ses débuts en 2024, elle a toujours enregistré au moins un match nul et vierge lors de ses participations : deux en 2024 et un en 2025.

Le FC Masar a par ailleurs toujours terminé ses deux premières rencontres de phase finale sans défaite. En 2024, il avait battu le Mamelodi Sundowns (1-0), avant de partager les points avec EDO Queens (0-0). L'année suivante, il avait fait match nul contre l'AS FAR (0-0), puis largement dominé le FC 15 de Agosto (5-0).

Malgré cette solidité défensive, les Égyptiennes traversent une période moins favorable. Elles n'ont remporté qu'un seul de leurs huit derniers matchs dans la compétition (4 nuls, 3 défaites) et restent sur quatre rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues dans cette édition 2025 et le début de la campagne actuelle (2 nuls, 2 défaites).

Face aux Sud-Africaines lors de la première journée, le FC Masar a notamment éprouvé des difficultés dans l'utilisation du ballon, avec seulement 30 % de possession et 122 passes réussies. Il n'a cadré aucune tentative. La gardienne Habiba Sabry a toutefois été déterminante avec quatre arrêts, signant au passage son sixième match sans encaisser de but en phase finale, en onze apparitions.

Sabry avait déjà préservé sa cage inviolée lors des deux précédentes confrontations du FC Masar avec le Mamelodi Sundowns. Elle sera une nouvelle fois un atout important face au FUS Rabat.

Le FUS Rabat à la recherche d'un premier succès historique

Pour sa première participation à la compétition, le FUS Rabat a débuté par un match nul et vierge contre Lekié FF. Le club marocain est ainsi devenu le deuxième représentant de son pays à partager les points lors de son premier match en phase finale, après le SC Casablanca, qui avait fait match nul (1-1) contre Athletico Abidjan en 2023.

Le FUS Rabat a également rejoint l'AS FAR parmi les clubs marocains ayant réussi à garder leur cage inviolée lors de leur première apparition dans le tournoi. En 2021, l'AS FAR avait signé un succès 3-0 contre Rivers Angels.

Les statistiques restent toutefois à confirmer pour les Marocaines : aucune équipe marocaine débutante n'a réussi à éviter la défaite lors de ses deux premières rencontres de groupes. L'AS FAR avait enregistré une victoire et une défaite en 2021, tandis que le SC Casablanca avait fait match nul avant de s'incliner en 2023.

Face à Lekié FF, les joueuses du FUS Rabat ont cadré deux tirs, tous deux en première période. Elles ont également enregistré huit touches de balle dans la surface adverse, dont sept avant la pause, et tenté huit centres, avec un seul ballon ayant trouvé sa destinataire.

Dans les buts, Hasnae Ouhatte a réalisé une prestation solide avec cinq arrêts et un taux de réussite de 100 % sur ses interventions. La gardienne marocaine aura une nouvelle fois un rôle essentiel face à une équipe du FC Masar qui entend retrouver le chemin de la victoire.