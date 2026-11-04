Afrique: Éliminatoires de la CAN 2027 - Des 3e et 4e journées décisives dans la course à la qualification

· Les 3e et 4e journées se disputeront du 12 au 17 novembre 2026

· Côte d'Ivoire-Gambie, Mali-Rwanda, Sénégal-Soudan et Afrique du Sud-Kenya parmi les affiches à suivre

· Plusieurs groupes restent très disputés après les deux premières journées, à l'approche de la mi-parcours des éliminatoires

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La course à la qualification pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) PAMOJA 2027 va s'intensifier en novembre, avec le retour des sélections africaines pour les 3e et 4e journées des éliminatoires.

Au programme, une série de rencontres du 12 au 17 novembre 2026, qui fera basculer la phase de groupes au-delà de la mi-parcours. Plusieurs leaders provisoires retrouveront leurs concurrents directs à deux reprises, dans des confrontations susceptibles de peser lourd dans la course à la qualification.

Après deux journées, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Gambie, l'Afrique du Sud, la RD Congo, le Rwanda, le Mali et la Guinée-Bissau figurent parmi les sélections qui ont réalisé un début de campagne convaincant. D'autres groupes restent particulièrement serrés.

Dans le Groupe C, l'une des principales affiches opposera la Côte d'Ivoire à la Gambie. Les deux sélections, qui comptent six points chacune, s'affronteront d'abord à Bouaké, avant de se retrouver à Bakau. De son côté, le Ghana, toujours à la recherche de ses premiers points après deux matches, défiera à deux reprises la Somalie. Deux rendez-vous cruciaux pour relancer sa campagne.

Le Groupe K proposera également un duel entre deux équipes au parcours sans faute. Le Mali et le Rwanda, tous deux crédités de six points, se retrouveront lors d'une double confrontation entre Bamako et Kigali.

Dans le Groupe J, le Sénégal et le Mozambique occupent la tête avec quatre points chacun, tandis que le Soudan ne compte qu'une longueur de retard. Les deux rendez-vous entre les Lions de la Teranga et les Soudanais, ainsi que les deux confrontations du Mozambique face à l'Éthiopie, pourraient redistribuer les cartes dans l'une des poules les plus disputées.

Dans le Groupe A, le Maroc tentera de prolonger son sans-faute face au Niger, qu'il affrontera à deux reprises. Dans le groupe B, l'Égypte et l'Angola sont à égalité avec quatre points, tandis que le Malawi reste en embuscade avec trois unités.

Leader du Groupe D avec un maximum de points, l'Afrique du Sud croisera le fer avec le Kenya, coorganisateur de la compétition, dirigé par l'ancien attaquant des Bafana Bafana Benni McCarthy. Dans le Groupe E, la RD Congo cherchera à préserver son parcours parfait face à la Sierra Leone.

Ailleurs, les Groupes F, G, H et I restent ouverts, avec de faibles écarts entre les équipes de tête. Le Cameroun, l'Ouganda et l'Algérie dominent actuellement leurs poules respectives, tandis que le Bénin et le Burkina Faso se partagent la première place du Groupe F.

Dans le Groupe L, la Guinée-Bissau mène la danse avec six points. Le Nigeria, deuxième avec trois unités, s'apprête à affronter à deux reprises la Tanzanie, coorganisatrice de la compétition.

Les trois pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, sont automatiquement qualifiés pour la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027, quel que soit leur classement final dans leurs groupes respectifs.

Dans les groupes comprenant un pays organisateur, la meilleure sélection autre que le pays hôte validera son billet pour la phase finale. Dans les autres groupes, les deux premières équipes au classement seront qualifiées.

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027 se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.

PROGRAMME DE LA 3E JOURNÉE (TOUS LES HORAIRES EN GMT)

· Groupe A : Gabon - Lesotho (13/11, 16h00), Maroc - Niger (13/11, 20h00)

· Groupe B : Égypte - Malawi (13/11, 19h00), Angola - Soudan du Sud (14/11, 19h00)

· Groupe C : Ghana - Somalie (12/11, 15h00), Côte d'Ivoire - Gambie (12/11, 19h00)

· Groupe D : Guinée - Érythrée (12/11, 16h00), Afrique du Sud - Kenya (13/11, 16h00)

· Groupe E : RD Congo - Sierra Leone (12/11, 16h00), Guinée équatoriale - Zimbabwe (12/11, 16h00)

· Groupe F : Bénin - République centrafricaine (12/11, 19h00), Burkina Faso - Mauritanie (13/11, 16h00)

· Groupe G : Cameroun - Namibie (12/11, 19h00), Comores - Congo (13/11, 13h00)

· Groupe H : Tunisie - Libye (13/11, 16h00), Ouganda - Botswana (14/11, 16h00)

· Groupe I : Zambie - Burundi (13/11, 13h00), Algérie - Togo (14/11, 19h00)

· Groupe J : Sénégal - Soudan (12/11, 19h00), Mozambique - Éthiopie (13/11, 13h00)

· Groupe K : Cap-Vert - Liberia (13/11, 16h00), Mali - Rwanda (13/11, 19h00)

· Groupe L : Madagascar - Guinée-Bissau (12/11, 16h00), Nigeria - Tanzanie (13/11, 16h00)

PROGRAMME DE LA 4E JOURNÉE (TOUS LES HORAIRES EN GMT)

· Groupe A : Lesotho - Gabon (17/11, 13h00), Niger - Maroc (17/11, 20h00)

· Groupe B : Malawi - Égypte (17/11, 13h00), Soudan du Sud - Angola (17/11, 13h00)

· Groupe C : Somalie - Ghana (16/11, 15h00), Gambie - Côte d'Ivoire (17/11, 16h00)

· Groupe D : Érythrée - Guinée (16/11, 16h00), Kenya - Afrique du Sud (17/11, 16h00)

· Groupe E : Zimbabwe - Guinée équatoriale (16/11, 13h00), Sierra Leone - RD Congo (17/11, 16h00)

· Groupe F : République centrafricaine - Bénin (16/11, 16h00), Mauritanie - Burkina Faso (17/11, 19h00)

· Groupe G : Namibie - Cameroun (16/11, 13h00), Congo - Comores (17/11, 19h00)

· Groupe H : Libye - Tunisie (17/11, 16h00), Botswana - Ouganda (17/11, 19h00)

· Groupe I : Burundi - Zambie (17/11, 13h00), Togo - Algérie (17/11, 16h00)

· Groupe J : Soudan - Sénégal (16/11, 13h00), Éthiopie - Mozambique (17/11, 13h00)

· Groupe K : Rwanda - Mali (17/11, 19h00), Liberia - Cap-Vert (17/11, 19h00)

· Groupe L : Tanzanie - Nigeria (17/11, 13h00), Guinée-Bissau - Madagascar (17/11, 16h00)