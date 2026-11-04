Afrique: Mamelodi Sundowns/USM Alger - Retour sur l'histoire de la TotalEnergies CAF Supercoupe

L'Afrique du Sud et l'Algérie seront à l'honneur ce dimanche au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, où les Mamelodi Sundowns affronteront l'USM Alger à l'occasion de la 35e édition de la TotalEnergies CAF Supercoupe.

Créée en 1993, la TotalEnergies CAF Supercoupe de la CAF TotalEnergies célèbre chaque saison les champions du football interclubs africain. D'abord disputée sous la forme d'un match de gala, la compétition s'est progressivement imposée comme l'un des rendez-vous majeurs du calendrier continental, opposant les vainqueurs des deux principales compétitions interclubs de la CAF.

À ses débuts, la Supercoupe mettait aux prises les champions de la Coupe d'Afrique des clubs champions, ancien nom de la Ligue des Champions de la CAF, et les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Ce format a perduré jusqu'en 2004, année à partir de laquelle le trophée a opposé les vainqueurs de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies à ceux de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies.

Au fil des éditions, plusieurs grands noms du football africain ont inscrit leur empreinte au palmarès. Al Ahly domine le classement avec huit sacres, devant son rival cairote, le Zamalek, sacré à cinq reprises.

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Historique des finales de la TotalEnergies CAF Supercoupe