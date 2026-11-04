Afrique: Mamelodi Sundowns/USM Alger - Retour sur l'histoire de la TotalEnergies CAF Supercoupe

3 Novembre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

L'Afrique du Sud et l'Algérie seront à l'honneur ce dimanche au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, où les Mamelodi Sundowns affronteront l'USM Alger à l'occasion de la 35e édition de la TotalEnergies CAF Supercoupe.

Créée en 1993, la TotalEnergies CAF Supercoupe de la CAF TotalEnergies célèbre chaque saison les champions du football interclubs africain. D'abord disputée sous la forme d'un match de gala, la compétition s'est progressivement imposée comme l'un des rendez-vous majeurs du calendrier continental, opposant les vainqueurs des deux principales compétitions interclubs de la CAF.

À ses débuts, la Supercoupe mettait aux prises les champions de la Coupe d'Afrique des clubs champions, ancien nom de la Ligue des Champions de la CAF, et les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Ce format a perduré jusqu'en 2004, année à partir de laquelle le trophée a opposé les vainqueurs de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies à ceux de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies.

Au fil des éditions, plusieurs grands noms du football africain ont inscrit leur empreinte au palmarès. Al Ahly domine le classement avec huit sacres, devant son rival cairote, le Zamalek, sacré à cinq reprises.

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Historique des finales de la TotalEnergies CAF Supercoupe

AnnéeVainqueurFinalisteScore / résultat
1993 Africa Sports (CIV) Wydad (MAR) 2-2 (5-3 t.a.b.)
1994 Zamalek (EGY) Al Ahly (EGY) 1-0
1995 Espérance (TUN) Daring Club Motema Pembe (RDC) 3-0
1996 Orlando Pirates (AFS) ASEC Mimosas (CIV) 1-0
1997 Zamalek (EGY) Al Mokawloon Al Arab (EGY) 0-0 (4-2 t.a.b.)
1998 Étoile du Sahel (TUN) Raja (MAR) 2-2 (4-2 t.a.b.)
1999 ASEC Mimosas (CIV) Espérance (TUN) 3-1 (a.p.)
2000 Raja (MAR) Africa Sports (CIV) 2-0
2001 Hearts of Oak (GHA) Zamalek (EGY) 2-0
2002 Al Ahly (EGY) Kaizer Chiefs (AFS) 4-1
2003 Zamalek (EGY) Wydad (MAR) 3-1
2004 Enyimba (NGA) Étoile du Sahel (TUN) 1-0
2005 Enyimba (NGA) Hearts of Oak (GHA) 2-0 (a.p.)
2006 Al Ahly (EGY) AS FAR (MAR) 0-0 (4-2 t.a.b.)
2007 Al Ahly (EGY) Étoile du Sahel (TUN) 0-0 (5-4 t.a.b.)
2008 Étoile du Sahel (TUN) CS Sfaxien (TUN) 2-1
2009 Al Ahly (EGY) CS Sfaxien (TUN) 2-1
2010 TP Mazembe (RDC) Stade Malien (MLI) 2-0
2011 TP Mazembe (RDC) FUS Rabat (MAR) 0-0 (9-8 t.a.b.)
2012 MAS Fès (MAR) Espérance (TUN) 1-1 (4-3 t.a.b.)
2013 Al Ahly (EGY) AC Léopards (CGO) 2-1
2014 Al Ahly (EGY) CS Sfaxien (TUN) 3-2
2015 ES Sétif (ALG) Al Ahly (EGY) 1-1 (6-5 t.a.b.)
2016 TP Mazembe (RDC) Étoile du Sahel (TUN) 2-1
2017 Mamelodi Sundowns (AFS) TP Mazembe (RDC) 1-0
2018 Wydad AC (MAR) TP Mazembe (RDC) 1-0
2019 Raja (MAR) Espérance (TUN) 2-1
2020 Zamalek (EGY) Espérance (TUN) 3-1
2021 (mai) Al Ahly (EGY) RS Berkane (MAR) 2-0
2021 (décembre) Al Ahly (EGY) Raja (MAR) 1-1 (6-5 t.a.b.)
2022 RS Berkane (MAR) Wydad (MAR) 2-0
2023 USM Alger (ALG) Al Ahly (EGY) 1-0
2024 Zamalek (EGY) Al Ahly (EGY) 1-1 (4-3 t.a.b.)
2025 Pyramids (EGY) RS Berkane (MAR) 1-0

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