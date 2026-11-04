Afrique: CAN de Beach Soccer 2026 - Le Ghana veut franchir un nouveau cap

Le Ghana retrouve la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer avec l'ambition de confirmer les progrès affichés lors de la précédente édition et de s'installer durablement parmi les meilleures nations du continent.

Les Black Sharks ont décroché leur quatrième qualification pour la phase finale en prenant le dessus sur leurs voisins nigérians (10-7 au cumul des deux matches). Une victoire acquise notamment grâce à une prestation offensive aboutie au retour, remporté 7-4.

Cinquième de l'édition 2024 en Égypte, soit son meilleur résultat dans la compétition, le Ghana abordera le rendez-vous sénégalais avec de nouvelles ambitions. Les Black Sharks tenteront notamment d'atteindre les demi-finales pour la première fois de leur histoire.

Cette phase finale à huit équipes se disputera du 28 novembre au 6 décembre 2026. Le Sénégal, pays hôte et quintuple tenant du titre, figurera parmi les principaux prétendants à la couronne continentale.

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Le profil du Ghana

Participation : 4e édition

4e édition Dernière participation : 2024

2024 Meilleure performance : 5e place (2024)

5e place (2024) Sélectionneur : Daniel Nii Kotey

Daniel Nii Kotey Capitaine : Richard Osai

Comment le Ghana s'est qualifié

Le Ghana a validé son billet pour la CAN de Beach Soccer Sénégal 2026 en dominant le Nigeria (10-7) sur l'ensemble des deux manches du dernier tour des éliminatoires.

Les Black Sharks avaient débuté leur campagne par un match nul disputé (3-3) à Kaduna, le 10 octobre. Mawuli Sosu s'était alors illustré avec un doublé, tandis que Wise Nyamadi avait inscrit le troisième but ghanéen.

Tout restait donc à faire avant la manche retour, disputée le 18 octobre à l'Emancipation Beach Soccer Arena de Keta.

Portés par leur public, les Ghanéens ont livré une prestation offensive convaincante pour s'imposer 7-4 et valider leur qualification pour une deuxième phase finale consécutive.

Le sélectionneur : Daniel Nii Kotey

Daniel Nii Kotey conduira les Black Sharks lors de la phase finale 2026, après avoir supervisé leur campagne qualificative réussie face au Nigeria.

Le technicien ghanéen participe activement au développement de la sélection nationale, avec pour objectif de renforcer sa compétitivité et d'élargir le vivier de joueurs susceptibles de porter les couleurs du pays.

En amont des éliminatoires, il avait notamment supervisé une vaste opération de détection à l'échelle nationale, afin de garantir une sélection fondée sur les performances et le mérite.

Ce programme a réuni des joueurs issus des différentes régions où se pratique le beach soccer au Ghana. Le staff technique a ainsi pu évaluer de nouveaux talents aux côtés de joueurs déjà rompus aux compétitions internationales.

Cette préparation a porté ses fruits face au Nigeria, avec une équipe qui a démontré sa qualité offensive et sa capacité à répondre présent dans les moments décisifs.

À plus long terme, Daniel Nii Kotey a également fait de la qualification pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA un objectif majeur.

Au Sénégal, sa mission immédiate sera de poursuivre la progression du groupe, de renforcer son organisation défensive et de conduire les Black Sharks au-delà de la phase de groupes pour la première fois.

Le joueur à suivre : Alexander Adjei

Alexander Adjei est l'une des figures incontournables du beach soccer ghanéen. L'attaquant expérimenté s'est imposé comme un buteur prolifique sur la scène continentale.

Il avait notamment marqué les esprits lors de la CAN de Beach Soccer 2024 en Égypte, où son efficacité devant le but avait largement contribué au meilleur résultat du Ghana dans la compétition.

Adjei avait inscrit 11 buts durant le tournoi, figurant parmi les joueurs les plus performants de cette édition conclue à la cinquième place par les Black Sharks.

Son apport offensif avait permis au Ghana de terminer la compétition sur une bonne dynamique, notamment lors des rencontres de classement.

Son expérience, son sens du but et sa connaissance des exigences du beach soccer international constituent des atouts importants pour les ambitions ghanéennes.

Alors que les Black Sharks espèrent atteindre les demi-finales pour la première fois, l'efficacité affichée par Adjei lors des précédentes éditions pourrait peser lourd, s'il figure dans le groupe retenu pour Sénégal 2026.

Le Ghana à la CAN de Beach Soccer

Le Ghana a découvert la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer lors de la première édition, organisée aux Seychelles en 2015. Les Black Sharks avaient alors terminé à la septième place.

Présents également lors de l'édition suivante, disputée au Nigeria en 2016, ils avaient de nouveau terminé septièmes, sans parvenir à franchir la phase de groupes.

Après avoir manqué les éditions 2018, 2021 et 2022, les Ghanéens ont retrouvé la scène continentale en 2024, en Égypte.

S'ils n'avaient pas réussi à atteindre le dernier carré, ils avaient néanmoins signé une campagne plus aboutie, conclue à la cinquième place, leur meilleur classement à ce jour.

Leur parcours avait notamment été marqué par une large victoire face à la Tanzanie (10-3), révélatrice du potentiel offensif d'un groupe désireux de rivaliser plus régulièrement avec les nations établies de la discipline.

Pour leur quatrième participation, les Black Sharks arrivent donc au Sénégal avec la confiance née de leur qualification face au Nigeria et des progrès réalisés lors de la précédente édition.

Mais le défi s'annonce relevé face à des sélections expérimentées comme le Sénégal, le Maroc ou encore le Mozambique. Le Ghana devra confirmer ses progrès pour espérer s'inviter parmi les quatre meilleures équipes du continent.