Afrique: Ligue des Champions Féminine - L'Ampem Darkoa frappe cinq fois

L'Ampem Darkoa Ladies a signé une victoire convaincante face à l'USFAS Bamako (5-1), lundi, au stade du Canal de Suez à Ismaïlia, lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026. Les Ghanéennes ont fait parler leur efficacité offensive pour décrocher leur premier succès dans la compétition.

Après une entame de match disputée, les Maliennes ont pourtant ouvert le score grâce à Oumou Koné, dès la 11e minute, prenant ainsi les devants dans cette rencontre. Mais la réaction d'Ampem Darkoa ne s'est pas fait attendre.

Angelina Yeboah a remis les deux équipes à égalité à la 28e minute, avant que Patricia Agyei ne donne l'avantage aux Ghanéennes trois minutes plus tard (31e). Renversée en première période, l'USFAS a ensuite éprouvé des difficultés à contenir les offensives adverses.

Au retour des vestiaires, Ampem Darkoa a poursuivi sur sa lancée. Angelina Yeboah, déjà buteuse en première période, a inscrit son deuxième but personnel à la 79e minute, mettant définitivement son équipe à l'abri.

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La fin de rencontre a tourné à la démonstration. Beline Nyarkoh a alourdi le score à la 83e minute, avant que Nancy Amoh ne parachève le succès ghanéen dans le temps additionnel (90e+4).

Avec cette victoire 5-1, Ampem Darkoa prend la tête du Groupe B et affiche ses ambitions pour cette édition 2026. De son côté, l'USFAS Bamako devra rapidement réagir pour préserver ses chances de qualification pour les demi-finales.