Afrique: CAN de Beach Soccer / Malawi - Une troisième campagne pour confirmer sa progression

Pour sa troisième participation à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, le Malawi entend poursuivre sa progression sur la scène continentale. Sixièmes en 2022, puis septièmes en 2024, les Flammes retrouvent la compétition avec l'ambition de faire mieux sous la conduite de leur sélectionneur Willy Kumilambe et de leur capitaine Isaac Kajamu. Portée par une qualification convaincante face aux Seychelles (16-3 sur l'ensemble des deux rencontres), la sélection malawite pourra notamment s'appuyer sur l'expérience de joueurs comme Mike Chavula pour tenter de s'imposer parmi les nations qui comptent sur le continent.

Le profil du Malawi

Participation : 3e en 2026

Dernière apparition : 2024

Meilleure performance : 6e en 2022

Sélectionneur : Willy Kumilambe

Capitaine : Isaac Kajamu

Comment l'équipe s'est qualifiée

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Le Malawi a validé son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer après avoir largement dominé les Seychelles (10-1), ce lundi, au Sunbird Livingstonia Beach de Salima.

Déjà vainqueurs du match aller à l'extérieur (6-2), les Malawites ont confirmé leur supériorité avec un succès sans appel, portant le score cumulé à 16-3. Une qualification obtenue avec autorité pour les hommes du Malawi.

Le sélectionneur : Willy Kumilambe

Nommé sélectionneur, il a conduit les Beach Soccer Hustlers à leur première qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2022, au Mozambique, avant de les guider vers une deuxième participation consécutive en 2024, en Égypte. Sous sa direction, le Malawi a également pris part au tournoi inaugural de beach soccer de la CECAFA en 2025. Adepte d'un football résolument offensif, Kumilambe défend une philosophie claire : faire de l'attaque le premier moyen de défense. Pour lui, l'intensité, la réactivité et la capacité à exploiter rapidement les espaces sont essentielles dans une discipline où les situations peuvent basculer en quelques minutes. Une approche résumée par sa conviction : « La meilleure façon de défendre est d'attaquer. »

Le joueur : Mike Chavula

Défenseur de la sélection nationale du Malawi de beach soccer, Mike Chavula évolue au sein du club Ranki. Il a découvert la scène continentale en 2024, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Égypte, après avoir été retenu pour sa première phase finale par le sélectionneur Willy Kumilambe. Intégré au groupe des défenseurs, il a ensuite conservé sa place dans la sélection malawite pour le tournoi inaugural de beach soccer de la CECAFA en 2025. En poursuivant son parcours avec les Flammes, Chavula s'inscrit dans la dynamique d'une équipe qui cherche à s'affirmer durablement sur la scène africaine.

Le Malawi à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer

Le Malawi a découvert la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer en 2022, au Mozambique, où il a terminé à la sixième place pour sa première participation. Après avoir atteint les quarts de finale de la compétition régionale, les Flammes ont disputé une deuxième phase finale consécutive en 2024, en Égypte. Malgré trois défaites en phase de groupes face au Mozambique, au Sénégal et à la Mauritanie, les Malawites ont terminé sur une note positive en dominant la Tanzanie (6-5) lors du match de classement pour la septième place. Ils ont ainsi conclu cette deuxième campagne continentale au septième rang, confirmant leur présence progressive sur la scène africaine du beach soccer.