Afrique: CAN de Beach Soccer - Les Mourabitounes veulent confirmer leur statut de prétendants

Finaliste dès sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, en 2024 en Égypte, la Mauritanie aborde cette deuxième campagne continentale avec l'ambition de franchir un nouveau cap. Emmenés par Moussa Baghayogho et leur capitaine Mohamed Diallo, les Mourabitounes ont validé leur qualification au terme d'une double confrontation spectaculaire face à la Côte d'Ivoire. Portée notamment par le talent de Cheikh Belkheir, nommé pour le prix du meilleur joueur de beach soccer au monde en 2025, la sélection mauritanienne entend une nouvelle fois jouer les premiers rôles.

Le profil de la Mauritanie

Participation : 2e

Dernière apparition : 2024

Meilleure performance : Finaliste en 2024

Sélectionneur : Moussa Baghayogho

Capitaine : Mohamed Diallo

Comment l'équipe s'est qualifiée

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L'équipe a décroché sa qualification face à la Côte d'Ivoire au terme d'une double confrontation spectaculaire. Battue 3-2 lors du match aller, elle a renversé la situation au retour en s'imposant sur le score de 7-4. Une victoire décisive qui lui a permis de valider son billet pour la suite de la compétition, avec un score cumulé de 9-7 sur l'ensemble des deux rencontres.

Le sélectionneur : Moussa Baghayogho

Ancien milieu de terrain de football à 11, il a conservé de son expérience une excellente lecture du jeu, une capacité à anticiper les mouvements et à analyser les situations pour mieux orienter ses joueurs. Sa vision du jeu, fondée sur l'intelligence tactique, l'occupation des espaces et la maîtrise des transitions, constitue aujourd'hui un atout dans son approche du beach soccer. Capitaine de la Mauritanie lors du CHAN 2016 au Rwanda, il a ensuite conduit les Mourabitounes vers une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, en 2024 à Hurghada, en Égypte, marquant ainsi une étape historique pour la sélection mauritanienne.

Le joueur : Cheikh Belkheir

Nominé pour le prix du meilleur joueur de beach soccer au monde en 2025, dans le cadre des Beach Soccer Stars, Cheikh Belkheir s'est imposé comme l'une des figures majeures du beach soccer mauritanien. Cette nomination vient récompenser ses performances et mettre en lumière son talent sur la scène internationale. Joueur technique et créatif, il se distingue par sa qualité de contrôle, sa maîtrise du ballon dans le sable, sa précision dans les frappes et sa capacité à faire la différence dans les situations offensives. Doté d'une excellente aisance technique et d'un sens du jeu développé, il représente l'un des atouts majeurs des Mourabitounes.

La Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer

Pour leur première participation à la compétition, en 2024 à Hurghada, en Égypte, les hommes de Moussa Baghayogho ont marqué les esprits en s'imposant face au Sénégal, champion d'Afrique en titre, sur le score de 5-2. Un succès retentissant qui leur a permis de terminer en tête de leur groupe. Lancés dans une belle dynamique, les Mourabitounes ont ensuite dominé le Maroc (7-4) en demi-finale, avant de retrouver le Sénégal en finale, où ils se sont inclinés (6-1).