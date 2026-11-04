Tunisie - Les touristes ont dépensé 17,47 milliards de dinars en 2025

Les dépenses des touristes en Tunisie ont atteint 17,47 milliards de dinars en 2025, dont 12,77 milliards provenant des visiteurs non résidents. La contribution directe du tourisme au produit intérieur brut (PIB) s'est établie à 5,2 %, selon les chiffres présentés mardi 3 novembre 2026 par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya.

Le ministre intervenait devant la commission du tourisme, de la culture, des services et de l'artisanat et celle de l'investissement et de la coopération internationale, au Conseil national des régions et des districts. Cette audition était consacrée à l'examen de la mission Tourisme dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027.

Les chiffres présentés s'appuient sur le Compte satellite du tourisme 2023-2025, élaboré par l'Institut national de la statistique (INS) et le ministère du Tourisme, dont les résultats ont été publiés en octobre 2026. Cet outil statistique permet de mesurer le poids du tourisme dans l'économie nationale.

Le tourisme contribue directement à 5,2 % du PIB

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En 2025, la valeur ajoutée brute directe du tourisme a atteint environ 8,662 milliards de dinars, soit 5,4 % de la valeur ajoutée totale de l'économie tunisienne.

Le PIB directement généré par le secteur s'est établi à près de 8,935 milliards de dinars, représentant 5,2 % du PIB national. Ces indicateurs figurent dans les résultats publiés par l'INS.

Selon Sofiane Tekaya, la contribution du tourisme dépasse 10 % du PIB lorsque ses effets directs et indirects sont pris en compte. Le secteur assure également environ 10 % des emplois, a-t-il indiqué, tout en précisant que les données relatives à l'emploi pour l'année 2025 demeurent provisoires.

Concernant les entrées en devises, les recettes touristiques ont atteint 8,137 milliards de dinars sur l'ensemble de l'année 2025, permettant de couvrir 37,3 % du déficit commercial.

Par ailleurs, à fin septembre 2026, les recettes touristiques et les revenus du travail des Tunisiens à l'étranger ont couvert, ensemble, l'équivalent de 142 % du service de la dette extérieure, selon le ministre.

Les recettes touristiques progressent de 3,7 % en 2026

Entre le 1er janvier et le 20 octobre 2026, la Tunisie a enregistré 8,69 millions d'arrivées de visiteurs non résidents.

Sur cette période, les recettes touristiques ont atteint 6,890 milliards de dinars, en hausse de 3,7 % par rapport à la même période de 2025.

Le montant moyen des recettes par visiteur s'est élevé à 793 dinars, contre 734 dinars sur l'ensemble de l'année 2025, d'après les chiffres présentés par Sofiane Tekaya.

Les visiteurs maghrébins représentent la moitié des entrées

Durant les neuf premiers mois de 2026, les postes frontaliers tunisiens ont enregistré 3,98 millions d'entrées de visiteurs algériens et libyens. Les visiteurs originaires des pays maghrébins ont ainsi représenté 50,1 % des entrées de non-résidents.

La proportion des visiteurs algériens ayant séjourné dans des établissements hôteliers s'est établie à 17,6 % de l'ensemble de leurs entrées aux frontières, contre 11,2 % pour les Libyens.

Le ministre a expliqué qu'une part importante des dépenses de ces visiteurs, notamment ceux qui séjournent en dehors du circuit hôtelier, ne transite pas par les circuits officiels de change.

Il a toutefois souligné que les dépenses des visiteurs non résidents, y compris les Algériens et les Libyens, sont intégrées au Compte satellite du tourisme. Elles sont ainsi prises en compte dans l'évaluation de la valeur ajoutée directe du tourisme et dans le calcul de sa contribution au PIB, puisqu'elles participent à l'activité économique nationale.