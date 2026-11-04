Afrique: Francophonie - Bizutée par la rude bataille diplomatique entre Kigali et Kinshasa, la candidate mauritanienne Coumba BA et le Roumain sur la corde

L'ancienne ministre Dr Coumba BA et proche du président mauritanien Mohamed Cheikh El-Ghazouani et candidate au poste de Secrétaire générale de l'OIF (Organisation internationale de la Francophonie) qui abat ses dernières cartes diplomatiques à l'échelle internationale dément tout retrait de sa candidature et défend une » vision de rassemblement ». La rude bataille d'influence des câbles sur l'axe Kigali- Kinshasa n'arrange pas les choses, mettant mal à l'aise Paris et Québec et risquerait de requinquer le candidat roumain Dacian Ciolos- qui pourrait être le troisième larron de cette compétition. Enjeux géopolitiques.

Face aux rumeurs persistantes relayées par une certaine presse, Dr Coumba Ba, ministre envoyée spéciale du Président de la République et candidate mauritanienne au poste de Secrétaire générale de la Francophonie, a tenu à clarifier sa position à travers un communiqué officiel dont copie a été adressée à la rédaction de Confidentiel Afrique. La candidate oppose un démenti formel à toute idée de retrait en échange d'un poste de haut niveau au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qualifiant ces allégations de « sans fondement et dénué de tout sens ».

La poursuite des consultations diplomatiques

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S'exprimant au nom de la Mauritanie, la candidate confirme qu'elle poursuit activement les consultations engagées auprès des États et gouvernements membres de l'organisation. Elle a tenu à exprimer sa gratitude envers le Président de la République islamique de Mauritanie pour sa confiance et son soutien indéfectible, ainsi qu'à S.E. M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, pour la mobilisation de tout l'appareil diplomatique national.

Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et diplomatiques, Dr Coumba Ba insiste sur la nécessité de règles transparentes : « Il faut aussi que les modalités de désignation soient parfaitement claires et comprises par tout le monde. Nous avons exprimé des réserves sur le recours à la majorité simple en l'absence de consensus. Une responsabilité comme celle de secrétaire générale de la Francophonie, une organisation qui regroupe plus de 90 états et gouvernements, doit reposer sur un soutien très large. »

La candidate met en garde contre les risques pesant sur l'avenir de l'institution, alors qu'une bataille acharnée oppose le président rwandais Paul Kagame au Congolais Félix Tshisekedi, chacun soutenant la candidate de son pays. Cette confrontation met particulièrement mal à l'aise les deux principaux contributeurs financiers et politiques de l'OIF que sont: la France et le Canada.

Défis autour des équilibres et des candidatures

Par ailleurs, l'hypothèse d'un nouveau cas de figure rotatif géographique pourrait défavoriser les trois candidatures féminines africaines en lice- dont la candidate mauritanienne Dr Coumba Ba et la fille de Patrice Lumumba, face à la sortante rwandaise Louise Mushikiwabo (qui briguerait un troisième mandat)- , au profit potentiel d'un candidat roumain Dacian Ciolos, perçu par certains comme une alternative pour départager et apaiser les tensions sur l'axe Kigali-Kinshasa.

Face à ces turbulences, la position mauritanienne demeure axée sur la préservation de l'unité : «J'espère que les chefs d'États et de gouvernements trouveront un consensus autour d'une candidature de renouveau, de rassemblement et qui respecte les équilibres de notre organisation. On a besoin d'une secrétaire générale ou d'un secrétaire général qui puisse rassembler et travailler avec tout le monde. Il y va de la crédibilité, voire de la survie de notre organisation.»

Portant la vision d'une « Francophonie d'utilité, de cohérence et d'équilibre », Dr Coumba Ba entend maintenir le cap d'une diplomatie de dialogue et de concorde.