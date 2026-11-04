Togo: Contre Neveu, le JDHO réclame le respect de la liberté de presse

L'association Journalistes pour les Droits de l'Homme (JDHO) condamne l'attitude observée lors de la conférence de presse du sélectionneur national des Éperviers, Patrice Neveu, face au journaliste Espoir Gato de Nana FM. Elle appelle au respect de la liberté de la presse et à l'apaisement, à quelques jours des prochaines confrontations contre l'Algérie.

La présentation de la liste des joueurs retenus pour les prochaines doubles confrontations entre le Togo et l'Algérie a été marquée par un incident entre le sélectionneur national, Patrice Neveu, et le journaliste Espoir Gato, de la radio Nana FM. Survenu ce mardi 3 novembre 2026, lors de la conférence de presse, cet épisode suscite déjà des réactions dans le paysage médiatique togolais.

Dans une déclaration rendue publique le même jour à Lomé, l'association Journalistes pour les Droits de l'Homme (JDHO) a exprimé sa vive préoccupation et sa désapprobation face à cette altercation, qu'elle estime préjudiciable aux relations entre les acteurs du football et les professionnels des médias.

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Pour JDHO, cet incident remet au centre du débat la question du respect des journalistes dans l'exercice de leur profession. L'association rappelle notamment qu'un journaliste n'a pas besoin d'une autorisation particulière pour poser une question, demander des explications ou exercer son regard critique sur les décisions des responsables publics.

À cet effet, elle souligne que le questionnement, même lorsqu'il peut paraître dérangeant, relève pleinement de la mission d'information. Une interrogation journalistique ne saurait donc, selon elle, justifier une attitude hostile ou une confrontation avec son auteur.

S'adressant particulièrement à Patrice Neveu, JDHO rappelle que sa fonction de sélectionneur national implique une exposition aux questions des médias et aux attentes de transparence du public. Elle l'invite ainsi à davantage de retenue, de maîtrise et de sens du dialogue, tout en considérant les journalistes comme des partenaires indispensables à la promotion du football togolais et non comme des adversaires.

Toutefois, loin d'encourager l'escalade, l'association appelle les deux parties à dépasser cet épisode et à privilégier l'apaisement. Pour JDHO, les incompréhensions et les divergences personnelles ne doivent pas prendre le dessus sur l'intérêt collectif, particulièrement à l'heure où les Éperviers se préparent à affronter l'Algérie.

L'organisation estime que toutes les énergies devraient être mobilisées pour accompagner la sélection nationale et créer les conditions favorables à sa réussite. Les querelles personnelles et les affrontements stériles ne pouvant, à ses yeux, apporter aucune valeur ajoutée au football togolais.

En réaffirmant son attachement à la liberté de la presse et à la dignité des professionnels de l'information, JDHO exhorte les responsables sportifs, le sélectionneur national et les journalistes à cultiver un climat de respect mutuel et de collaboration constructive.

Pour l'association, la quête d'une qualification des Éperviers pour la CAN 2027 doit être une cause commune. Mais cet objectif ne saurait servir de prétexte à une restriction du droit des journalistes à exercer librement leur métier. Le respect de la presse et la défense du football togolais doivent, insiste-t-elle, avancer ensemble.