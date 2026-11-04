Algérie: Le président de la République reçoit les voeux du président iranien

3 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu les voeux du président de la République islamique d'Iran, M. Masoud Pezeshkian, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale.

"Il m'est agréable d'adresser à votre Excellence, ainsi qu'à votre vaillant peuple, mes meilleurs voeux, à l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale", a écrit le président iranien dans son message.

"Je demeure convaincu que, grâce à votre sagesse, dans le cadre de la poursuite de l'approche constructive en faveur des valeurs de justice, et en tirant parti des potentialités disponibles, les relations et la coopération entre les deux pays se consolideront davantage, au service des intérêts des deux grands peuples en Iran et en Algérie", a ajouté le président iranien.

"Puisse Allah Tout-Puissant vous accorder santé et réussite et gratifier le peuple algérien de paix et de davantage de bien-être et de prospérité", a-t-il poursuivi.

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