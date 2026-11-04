Afrique: Algérie/Niger - Une coopération énergétique marquant de nouvelles perspectives d'intégration au Sahel et au continent

ALGER — L'Algérie renforce sa coopération et son partenariat énergétique avec le Niger à travers le développement des approvisionnements en produits pétroliers et le transfert de son savoir-faire dans le domaine des hydrocarbures, marquant ainsi de nouvelles perspectives de coopération et d'intégration économique dans la région du Sahel et dans le continent.

L'arrivée, le 1er novembre courant, à Agadez, dans le nord du Niger, d'un convoi composé de 53 camions-citernes algériens transportant 1,65 million de litres de produits pétroliers en provenance de la raffinerie d'Adrar constitue une nouvelle étape concrète dans cette dynamique.

Elle illustre la capacité de l'Algérie à traduire ses relations bilatérales en partenariats sur le terrain, répondant aux besoins d'un secteur vital et offrant à la partie nigérienne une source supplémentaire d'approvisionnement.

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L'importance de cette opération, au cours de laquelle les camions ont parcouru près de 2.000 kilomètres pour rejoindre le dépôt de la Société nigérienne des produits pétroliers (SONIDEP), selon la plateforme nigérienne "Infos du Sahel", réside dans la mise des capacités algériennes en matière de raffinage et d'approvisionnement au service de l'élargissement des options d'approvisionnement du Niger, d'autant que cette cargaison permet de renforcer les sources d'approvisionnement et d'offrir une voie supplémentaire pour répondre aux besoins du marché nigérien.

La portée de cette initiative ne se limite pas au volume de la cargaison ou à son apport en matière d'approvisionnement. Elle met également en évidence le rôle que l'Algérie peut jouer dans la diversification des voies d'acheminement des hydrocarbures vers le Niger.

La même source souligne ainsi que la région d'Agadez, compte tenu de sa position géographique, de sa proximité avec les frontières algériennes et de son éloignement de la raffinerie de Zinder, constitue une importante porte d'entrée au nord pour accueillir les approvisionnements en provenance d'Algérie, permettant ainsi de renforcer la flexibilité du dispositif d'approvisionnement et d'offrir une voie complémentaire pour répondre aux besoins des populations et des activités économiques.

Cette présence énergétique s'appuie sur un cadre institutionnel plus large que la seule opération de livraison, écrit la plateforme mauritanienne "Madar".

De son côté, la plateforme nigérienne "Laawol Media" a indiqué que cette dynamique traduit une orientation vers l'instauration d'une coopération durable entre les institutions concernées des deux pays.

La coopération s'étend également à la fourniture de produits pétroliers spécialisés. La même plateforme a rapporté que le groupe Sonatrach avait annoncé, le 15 août dernier, le début de la fourniture de carburant aviation "Jet A1" au Niger à partir de la raffinerie d'Adrar, dans le cadre du contrat conclu avec la société nigérienne.

"Madar" a, pour sa part, fait état de l'arrivée de plusieurs cargaisons de ce produit, confirmant ainsi la diversité des domaines couverts par le partenariat algéro-nigérien en matière d'approvisionnement et la capacité des institutions algériennes à répondre aux besoins de différents secteurs du marché.

Ces approvisionnements revêtent une importance supplémentaire au regard des défis auxquels est confronté le secteur des hydrocarbures au Niger.

La plateforme "Infos du Sahel" a rapporté, citant le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, que la raffinerie de Zinder fonctionnait, le 13 octobre dernier, à un rythme de 15.000 barils par jour, soit 75 % de sa capacité nominale estimée à 20.000 barils par jour.

Cette situation met en évidence l'importance de diversifier les sources d'approvisionnement et de tirer parti des partenariats régionaux pour consolider les approvisionnements nationaux.

Dans ce contexte, le ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini, n'a pas manqué de souligner la portée de cette opération, qui dépasse le cadre des échanges commerciaux.

Lors de la réception du convoi à Agadez, il a estimé que l'arrivée de cette cargaison "dépasse le simple cadre" d'une livraison, saluant la qualité des relations entre les dirigeants des deux pays et exprimant sa reconnaissance pour les efforts déployés par les autorités algériennes, en vue de la réussite de cette opération.

L'Agence nigérienne de presse (ANP) a également fait état de remerciements des autorités nigériennes à l'égard des facilités accordées par l'Algérie, exprimant leur profonde gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au gouvernement algérien, en reconnaissance des efforts consentis pour la réussite de l'opération, ce qui témoigne du niveau de coordination ayant accompagné sa mise en oeuvre et de son importance pour le partenaire nigérien.

L'ensemble de ces éléments montre que l'Algérie ne considère pas sa coopération énergétique avec le Niger comme de simples opérations d'approvisionnement et de fourniture de produits pétroliers, mais comme un partenariat appelé à s'élargir, fondé sur la mobilisation de ses capacités de raffinage, de son expertise dans le secteur des hydrocarbures et le développement de la coopération entre les institutions.

Une démarche qui permet au Niger de diversifier ses sources d'approvisionnement et de bénéficier de l'apport d'un partenaire régional disposant de capacités industrielles et logistiques appréciables.

Cette opération illustre la vision du président de la République, à faire de l'Algérie un acteur central dans la construction de partenariats stratégiques africains, fondés sur la solidarité effective, la complémentarité des capacités et la mobilisation des compétences nationales au service du développement partagé.

Elle confirme également que l'Algérie ne se contente pas d'accompagner les mutations de son environnement africain, mais contribue à impulser leur dynamique à travers des initiatives concrètes qui renforcent la sécurité énergétique et ouvrent de nouvelles perspectives d'intégration et de prospérité à l'échelle du continent.