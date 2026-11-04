Addis Ababa — « Les minéraux critiques de l'Éthiopie, associés à l'expertise, à la technologie, aux investissements et à la formation européens, peuvent stimuler une croissance mutuelle, renforcer les liens économiques et instaurer une collaboration institutionnelle durable », a déclaré Abdiwasa Abdilahi, directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères (IFA).

S'exprimant aujourd'hui lors d'un dialogue politique organisé à l'Institut afin de renforcer la coopération stratégique sur les minéraux bruts critiques, le directeur exécutif a souligné l'importance stratégique de cette alliance.

Selon lui, la coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne revêt une importance particulière à ce stade.

Soulignant l'immense valeur du partage des connaissances, Abdiwasa a noté que la précieuse expérience de l'Union européenne en matière de recherche géologique, de technologies de pointe et de formation professionnelle offre d'importantes opportunités d'échange de connaissances et de collaborations institutionnelles.

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« En associant les riches ressources de l'Éthiopie à l'expertise, à la technologie et aux investissements européens, les deux parties peuvent générer des avantages concrets et renforcer leurs relations économiques », a déclaré le directeur exécutif.

Faisant écho à cette vision, Julia Walschebauer, responsable de l'équipe « Green Deal » de la délégation de l'UE, a mis en avant les réserves de minéraux critiques de l'Éthiopie, sa solide capacité en matière d'énergies renouvelables et son engagement en faveur d'une économie propre.

Mme Walschebauer a souligné que « cela confère à l'Éthiopie un rôle particulier dans la transition écologique au sens large et jette des bases solides pour une coopération plus étroite avec l'Union européenne ».

Saluant la position unique de l'Éthiopie dans la transition mondiale vers le développement durable, le responsable de l'équipe « Green Deal » de la délégation de l'UE a réaffirmé l'engagement à long terme de l'Europe.

« L'Union européenne est prête à poursuivre son engagement aux côtés de l'Éthiopie dans un esprit de partenariat, d'écoute et de coopération concrète. »

De son côté, Workalemahu Desta, conseiller aux affaires politiques et à la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le secteur minier constituait un moteur essentiel de la diversification économique de l'Éthiopie, de la création d'emplois et de la génération de devises étrangères.

« Notre diplomatie économique vise donc principalement à inciter les entreprises européennes à investir dans le secteur minier en Éthiopie », a-t-il ajouté.

Soulignant la situation géographique stratégique du pays, l'expansion de son marché intérieur et la poursuite des réformes, le conseiller a conclu par un appel direct à l'action : « Nous encourageons donc les entreprises et les investisseurs européens à explorer les opportunités offertes par le secteur minier éthiopien et à nouer des partenariats avec les secteurs public et privé éthiopiens. »