Afrique de l'Est: La délégation tanzanienne salue les efforts de l'Éthiopie en matière de préservation du patrimoine historique et d'intégration des technologies

Addis Ababa — Les membres d'une délégation tanzanienne en visite ont salué la documentation systématique du patrimoine éthiopien, qualifiant l'utilisation des technologies modernes pour préserver et mettre en valeur les archives historiques de « modèle pour l'éducation des générations futures ».

La délégation, qui a effectué un séjour de trois jours en Éthiopie dans le cadre d'une visite d'échange d'expériences avec des institutions des marchés de capitaux, s'est rendue au Parc de l'Unité et au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa afin de découvrir la riche histoire et la culture du pays, ainsi que ses initiatives en matière de préservation.

Martin W. Kolikoli, l'un des délégués en visite, s'est dit particulièrement impressionné par la documentation systématique des événements historiques de différentes époques menée par l'Éthiopie, qui permet aux visiteurs d'acquérir une compréhension globale de l'évolution historique du pays.

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S'exprimant après sa visite au parc de l'Unité à Addis-Abeba, M. Kolikoli a salué la présentation des récits historiques à l'aide des technologies modernes et des plateformes numériques, qualifiant cette approche de moyen efficace de préserver le patrimoine et de rendre les informations historiques accessibles au public.

Il a déclaré que cette présentation permettait aux visiteurs d'acquérir une meilleure compréhension du passé de l'Éthiopie, ajoutant que cette expérience lui avait donné l'impression d'assister en direct à des événements historiques.

M. Kolikoli a souligné que l'expérience de l'Éthiopie offrait de précieuses leçons à la Tanzanie, notamment en matière de documentation systématique des événements historiques et de recours à la science et à la technologie pour préserver le patrimoine national.

Il a également mis en avant la valeur pédagogique des plateformes numériques pour améliorer la compréhension des sites historiques par les visiteurs, suggérant que d'autres pays africains pourraient s'inspirer de l'approche éthiopienne.

Un autre délégué en visite, Eliad E. Mndeme, a déclaré que sa visite au musée commémoratif de la victoire d'Adoua lui avait permis d'approfondir sa compréhension de l'histoire de l'Éthiopie, notamment des circonstances entourant la célèbre bataille d'Adoua.

Bien qu'il eût déjà entendu parler de la victoire de l'Éthiopie sur les forces italiennes, M. Mndeme a déclaré que la visite du musée lui avait permis de mieux comprendre les événements historiques ainsi que le courage et la détermination dont ont fait preuve les Éthiopiens pour défendre leur souveraineté.

Il a particulièrement salué les efforts déployés par le musée pour préserver et mettre en valeur le patrimoine historique du pays, soulignant que ses installations modernes et sa documentation exhaustive constituaient une ressource pédagogique importante pour les jeunes générations.

M. Mndeme a souligné que la préservation du patrimoine historique devait aller au-delà de la simple commémoration des événements passés ; elle devait plutôt servir à sensibiliser les jeunes aux sacrifices et aux contributions des générations précédentes, tout en les inspirant à façonner l'avenir de leur pays.

Il a également encouragé les jeunes à visiter des institutions historiques telles que le Musée commémoratif de la victoire d'Adwa afin de mieux comprendre leur histoire et de tirer des leçons des expériences de leurs ancêtres.

Les visiteurs tanzaniens ont souligné l'importance de documenter, de préserver et de présenter le patrimoine historique à l'aide des technologies modernes, en notant que ces efforts contribuent à garantir que les expériences et les contributions des générations précédentes restent accessibles aux générations futures.