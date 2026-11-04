Congo-Kinshasa: Sud-Ubangi - La dégradation de la RN23 fait grimper les prix des biens et services à Zongo

La route nationale 23 (RN23), qui relie Gemena à Zongo dans la province du Sud-Ubangi, se trouve dans un état de dégradation avancé en cette saison des pluies. Cette situation perturbe fortement l'approvisionnement de Zongo, ville frontalière située à environ 260 kilomètres de Gemena, et entraîne une hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés locaux, a fait savoir mardi 3 novembre, la société civile de Zongo.

Entre bourbiers, nids-de-poule et pannes récurrentes causées par le mauvais état de la chaussée, les camions transportant des marchandises mettent désormais plusieurs jours pour parcourir cet axe routier, considéré comme le principal corridor d'approvisionnement de la ville, rapportent des voyageurs.

Face à cette situation, le Cadre de concertation de la société civile de Zongo tire la sonnette d'alarme. Son président, Henri Blaise Mbali, estime que la dégradation de la RN23 menace directement l'économie locale.

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Selon lui, les prix de plusieurs produits de consommation courante ont fortement augmenté ces derniers mois. Le bidon d'huile de palme, qui se vendait à 28 000 francs congolais, coûte désormais jusqu'à 62 000 francs congolais. Il souligne également que le litre de carburant est passé de 5 000 à 8 000 francs congolais, une hausse qui se répercute sur les coûts du transport et sur le prix d'autres biens de première nécessité.

Pour la société civile, la RN23 constitue le « poumon économique » de Zongo. Elle appelle le gouvernement central à intervenir rapidement pour réhabiliter cette route stratégique et éviter une aggravation de la situation économique dans la ville.

Le gouvernement provincial du Sud-Ubangi a récemment entrepris des travaux d'entretien sur certains points critiques situés entre les villages de Bozoko 3 et Bokembe. Toutefois, les habitants et les opérateurs économiques estiment que ces interventions demeurent insuffisantes au regard de l'état général de la route, dont la réhabilitation complète est jugée indispensable pour rétablir la fluidité du trafic et sécuriser l'approvisionnement de Zongo.