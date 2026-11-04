Congo-Kinshasa: Des détenus protestent après le décès d'un pensionnaire de la prison centrale de Bandundu

Une vive tension a été enregistrée lundi 2 novembre à la prison centrale de Bandundu, dans la province du Kwilu, après le décès d'un détenu. À l'origine de la contestation, les conditions prévues pour son inhumation, que plusieurs pensionnaires ont jugées indignes.

Selon des sources locales, les détenus se sont opposés à l'enterrement de leur compagnon dans une simple natte, sans cercueil. Leur mécontentement a provoqué une agitation au sein de l'établissement pénitentiaire, poussant les policiers chargés de la garde à effectuer plusieurs tirs de sommation afin de rétablir l'ordre.

Face à la situation, le commandant de la Police nationale congolaise dans la province du Kwilu est intervenu en achetant un cercueil pour permettre l'inhumation du détenu dans des conditions jugées plus respectueuses.

Réagissant à cet incident, Placide Mokwa, vice-président du Cadre de concertation de la société civile, a appelé les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités afin d'améliorer les conditions de prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires de la province.

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Cet événement relance le débat sur les conditions de détention dans les prisons du Kwilu. Des acteurs de la société civile estiment que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir le respect de la dignité des personnes privées de liberté, notamment en matière d'alimentation, de soins de santé et de prise en charge en cas de décès.