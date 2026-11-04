Congo-Kinshasa: Lubero - Des centaines de familles fuient après une nouvelle attaque attribuée aux ADF dans le secteur de Bapere

Des centaines de familles ont quitté, mardi 3 novembre, les villages de Maikengu et Kambau, situés à plus de 50 kilomètres au nord-ouest de Manguredjipa, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), à la suite d'une attaque attribuée à des présumés combattants des Forces démocratiques alliées (ADF). Les faits se sont produits mardi dans le groupement Bapakombe, selon plusieurs sources locales.

D'après la société civile, les assaillants ont incendié plusieurs habitations, boutiques et pharmacies à Maikengu. Une importante quantité de médicaments aurait également été pillée lors de cette incursion, provoquant un mouvement de panique parmi les habitants. Craignant de nouvelles violences, de nombreuses familles ont fui vers des localités jugées plus sûres.

Le chef du secteur de Bapere, Kombi Nepa Nepa, a confirmé l'attaque. Il a toutefois salué l'intervention des forces armées, qu'il considère comme déterminante pour limiter les dégâts et protéger la population civile.

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Selon lui, les assaillants ont attaqué le village de Maikengu tôt dans la matinée avant de prendre la direction de Babusua. Il affirme que les militaires déployés dans la zone sont intervenus pour repousser les assaillants et permettre aux habitants de se mettre à l'abri. À ce stade, aucune perte en vies humaines n'aurait été enregistrée, d'après les informations dont disposent les autorités locales.

Cette attaque est la troisième attribuée à des présumés combattants ADF en l'espace de deux semaines dans le secteur de Bapere. Cette recrudescence de l'insécurité alimente l'inquiétude des populations locales, qui appellent au renforcement des opérations militaires afin de neutraliser définitivement ce groupe armé et sécuriser les villages de la région.