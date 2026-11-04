Congo-Kinshasa: Plus de 100 000 personnes marchent à Uvira pour exiger la paix dans l'Est du pays

Plus de 100 000 personnes, selon le gouverneur du Sud-Kivu, ont participé, mardi 3 novembre, à une marche pacifique à Uvira pour dénoncer la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et réclamer le retour de la paix. Cette mobilisation est une initiative du gouverneur Jean-Jacques Purusi.

Munis de banderoles et de calicots, les manifestants ont parcouru les principales artères de la ville pour exprimer leur rejet des violences attribuées au Front pour la refondation de la nation (FRN), qu'ils accusent d'être soutenu par le Rwanda. La manifestation a également provoqué un ralentissement des activités socio-économiques à travers la ville, rapportent des sources locales.

Le cortège, conduit par le gouverneur du Sud-Kivu, est parti de la Maison Orange jusqu'au rond-point Monument. À cette occasion, plusieurs participants ont appelé à des actions concrètes en faveur du rétablissement de la sécurité dans les zones affectées par le conflit.

Parmi eux, Potien Musomerwa, responsable du parti BRCP RDC, a estimé qu'il était temps d'appliquer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la crise sécuritaire dans l'Est du pays.

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Prenant la parole devant les manifestants, le gouverneur Purusi a exhorté les habitants des territoires sous occupation à « poursuivre leur résistance », tout en réaffirmant les efforts du président de la République pour restaurer la paix dans les zones touchées par les affrontements.

Des manifestations similaires ont également été organisées à Bunyakiri, Fizi et Baraka, témoignant d'une mobilisation populaire plus large en faveur du retour de la paix dans l'Est de la RDC.