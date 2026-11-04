Afrique: Le président de la République reçoit les voeux de souverains, de présidents de pays frères et amis et de responsables d'instances internationales

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de vœux de souverains, de présidents de pays frères et amis et de responsables d'instances internationales, à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Dans ce cadre, le roi du Royaume hachémite de Jordanie frère, Abdallah II ibn Al Hussein, a adressé un message de vœux au président de la République, dans lequel il a souhaité que "cette occasion se renouvelle pour le président de la République dans la plénitude de sa santé". Il a également souhaité "davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien".

De son côté, sa Majesté l'Empereur du Japon, Naruhito, a "adressé ses vœux les plus chaleureux au président de la République, lui souhaitant une santé et un bonheur durables, ainsi que davantage de prospérité et de progrès au peuple algérien", soulignant, par là même, "la solidité des liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Japon, au service des intérêts des deux pays et peuples amis".

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Pour sa part, le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a adressé ses vœux au président de la République, soulignant que "les relations algéro-russes reposent sur des traditions d'amitié et de respect mutuel".

Dans son message de vœux, il s'est dit convaincu que "le renforcement des relations de partenariat stratégique approfondi répondra pleinement aux intérêts de nos deux peuples et contribuera à la consolidation de la sécurité et de la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient".

Le président de la République a également reçu les voeux du président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui lui a réaffirmé "son attachement au renforcement et au développement des relations de coopération entre les deux pays frères".

Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a, lui aussi, adressé ses meilleurs voeux au président de la République ainsi qu'au peuple algérien frère et ami, se félicitant du "niveau stratégique atteint par les relations d'amitié et de fraternité enracinées entre la Turquie et l'Algérie, grâce à la vision commune et aux efforts mutuels".

Le président de la République a également reçu les voeux du président de la République arabe d'Egypte, pays frère, M. Abdel Fattah Al-Sissi, qui a salué "la profondeur des relations historiques et fraternelles qui unissent les deux pays et leur souci constant de promouvoir et de développer les relations bilatérales dans divers domaines, au service des deux peuples".

Le président de la Confédération suisse, M. Guy Parmelin, a, quant à lui, mis en avant "les relations privilégiées unissant la Suisse et l'Algérie depuis les Accords d'Evian", soulignant qu'elles "reposent sur la confiance et l'amitié mutuelles".

Le président de la République gabonaise, M. Clotaire Oligui Nguema, a, lui aussi, adressé ses voeux les plus chaleureux assortis de ses sincères sentiments de reconnaissance.

Il a souhaité "davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien", tout en saluant hautement ses sacrifices pour sa liberté et sa souveraineté. Il a, par la même occasion, souligné "l'attachement à continuer de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays".

Dans son message de voeux, le président de la République slovaque, M. Peter Pellegrini, a salué les sacrifices du peuple algérien pour la liberté et la souveraineté, réaffirmant l'attachement de son pays à "renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérale avec l'Algérie", tout en "réitérant ses voeux de santé au président de la République et souhaitant davantage de paix et de prospérité au peuple algérien".

Pour sa part, la présidente de la République de Namibie, Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah, a adressé ses voeux les plus chaleureux au président de la République, soulignant que l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération "occupe une place particulière dans le coeur du peuple namibien, qui évoque avec reconnaissance les positions de solidarité de l'Algérie et son soutien constant aux luttes des peuples africains", se félicitant de "l'évolution notable des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ces dernières années".

Le roi de Grande-Bretagne, Charles III, a, lui aussi, adressé un message de voeux, dans lequel il a affirmé que "cette occasion nous offre la précieuse opportunité de méditer l'amitié durable entre nos deux nations", soulignant que "la solidité de nos relations bilatérales m'encourage et m'engage à renforcer davantage la coopération dans les années à venir, alors que nous faisons face à des défis communs dans la conjoncture actuelle, en particulier en ce qui concerne le climat et la préservation de notre monde naturel".

Le président de la République a en outre reçu un message de voeux de son frère, le Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, roi du Royaume d'Arabie saoudite, dans lequel il a adressé ses "voeux de santé et de bonheur à Monsieur le Président", souhaitant "davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien". Il a également salué "les relations fraternelles privilégiées unissant les deux pays et peuples frères".

Dans son message au président de la République, à cette occasion, le prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, a adressé ses "voeux de santé et de bonheur à Monsieur le président", tout en souhaitant "davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien".

Dans son message de voeux, le président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, a qualifié de "réussie" la visite d’État effectuée par le président de la République en Chine, soulignant que les relations entre les deux pays "connaissent un développement harmonieux et stable".

Les deux pays entretiennent des "relations d'amitié traditionnelles qui se sont consolidées dans les moments difficiles", a ajouté le président chinois, se disant disposé à œuvrer avec le président de la République au "renforcement des liens d'amitié et de confiance mutuelle entre les deux pays" et à "l'approfondissement des échanges et de la coopération", afin de "concrétiser davantage de réalisations dans le cadre du partenariat stratégique global".

Dans son message de voeux au président de la République, le président de la République islamique d'Iran, M. Masoud Pezeshkian, a écrit : "Je demeure convaincu que, grâce à votre sagesse, dans le cadre de la poursuite de l'approche constructive en faveur des valeurs de justice, et en tirant parti des potentialités disponibles, les relations et la coopération entre les deux pays se consolideront davantage, au service des intérêts des deux grands peuples en Iran et en Algérie".

Le président de la République d'Indonésie, M. Prabowo Subianto, s'est, quant à lui, dit "convaincu que l'amitié séculaire entre les deux pays continuera de croître, à travers le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de la sécurité alimentaire, de l'énergie et des affaires socioculturelles, ainsi que dans les fora internationaux, au service du progrès et de la prospérité des deux peuples".

Le président de la République de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, a, lui aussi, adressé ses voeux au président de la République, tout en réaffirmant "sa volonté de poursuivre le renforcement des liens d'amitié enracinés et des relations de coopération entre les deux pays".

De son côté, sa Majesté le roi de Suède, Carl Gustaf, a adressé ses meilleurs voeux au président de la République, tout en souhaitant davantage de prospérité au peuple algérien.Pour sa part, le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a adressé au président de la République "ses meilleurs voeux", tout en souhaitant au peuple algérien "davantage de progrès et de prospérité".

Le roi des Belges, Philippe Léopold Louis Marie, a, lui aussi, adressé "ses meilleurs voeux au président de la République, lui souhaitant, ainsi qu'à l'ensemble du peuple algérien, une santé florissante et davantage de bien-être". Dans son message, il a réaffirmé "la grande importance qu'il attache aux relations d'amitié et de coopération entre les deux pays".

Le président de la République a également reçu un message de voeux du président du Bangladesh, M. Mirza Fakhrul Islam Alamgir, qui a souligné que "le mémorable 1er Novembre demeure un modèle", faisant part de sa volonté de "bâtir un partenariat plus fort et plus approfondi entre les deux pays dans un avenir proche".

De son côté, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a adressé "ses meilleurs voeux au peuple algérien" et exprimé "sa très haute considération à Monsieur le président".

Dans son message, M. Guterres a souligné que les fêtes nationales sont des "occasions importantes pour méditer le chemin parcouru, contribuer au service de la communauté internationale, renforcer la solidarité et la fraternité entre les peuples et relever ensemble les défis communs qui menacent le monde".