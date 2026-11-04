Maroc: Accidents de la circulation - 32 morts et 3.317 blessés en périmètre urbain, du 26 octobre au 1er novembre

Trente-deux personnes ont trouvé la mort et 3.317 autres ont été blessées, dont 156 grièvement, dans 2.406 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 26 octobre au 1er novembre, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus, dans l'ordre, à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, au non-respect de la distance de sécurité, à l'inadvertance des piétons, à la non maîtrise du véhicule, au changement de direction sans usage du clignotant, au changement de direction non autorisé, au non-respect du stop, à la circulation sur la voie gauche, à la circulation en sens interdit, au non-respect du feu rouge, à la conduite en état d'ébriété et au dépassement défectueux, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, les services de sûreté ont enregistré 52.655 contraventions, dressé 7.968 procès-verbaux transmis au Parquet et procédé au recouvrement de 44.687 amendes transactionnelles.

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Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 9.902.825 dirhams, a ajouté le communiqué, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.624 véhicules, de la saisie de 7.968 documents et du retrait de la circulation de 666 véhicules.