Angola: Le pays enregistre l'entrée de plus de quatre millions de ressortissants étrangers en trois ans

Luanda — Quatre millions 124 mille ressortissants étrangers sont entrés sur le territoire national entre 2023 et 2026, a annoncé ce mardi à Luanda le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem.

Ces données ont été présentées lors du lancement du Programme extraordinaire pour les travailleurs étrangers (PRETE), un instrument visant à renforcer la légalité migratoire et à promouvoir un environnement favorable aux investissements privés nationaux et étrangers.

Parmi ces personnes, environ 371 000 bénéficiaient du régime d'exemption et de simplification des formalités d'enregistrement touristique.

En 2025, selon le ministre, 189 651 ressortissants étrangers ont été enregistrés, répartis selon différents statuts migratoires.

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Sur ce total, 82 793 étaient des travailleurs, soit environ 43,66 % du total.

Par ailleurs, 53 513 personnes avaient le statut de résident, tandis que 44 712 étaient des résidents permanents.

Pour Manuel Homem, ces indicateurs démontrent que la présence d'étrangers en Angola est liée à l'activité économique, à la pratique professionnelle et à la participation à différents secteurs de la vie nationale.

À cette occasion, il a reconnu que de nombreux citoyens étrangers contribuaient, par leur travail, leurs connaissances, leurs investissements et leur expérience, au fonctionnement des entreprises, à la prestation de services et au développement de diverses activités économiques.

Il a également soutenu qu'il est fondamental que les contributions des expatriés dans le pays s'inscrivent dans un cadre de légalité, de transparence et de respect des institutions de l'État angolais.

Le ministre a souligné que ces chiffres mettent en évidence l'ampleur des flux migratoires et renforcent la nécessité de réformes afin de garantir l'existence d'institutions compétentes, technologiquement avancées et administrativement efficaces.

Respect de la législation nationale par les expatriés

Le respect de la législation en vigueur dans le pays par les citoyens étrangers est l'un des aspects à prendre en compte dans le cadre du Programme extraordinaire de régularisation des travailleurs étrangers, lancé par le Ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Service des migrations et des étrangers.

Manuel Homem a également déclaré que l'ouverture des frontières doit s'accompagner de la capacité de l'État à connaître, contrôler et réglementer les mouvements d'entrée, de séjour et de sortie du territoire national.

Selon le ministre, ceux qui choisissent l'Angola pour travailler doivent y trouver un État organisé, des institutions fonctionnelles, des règles claires et, surtout, comprendre que le respect de la législation nationale n'est pas une option, mais une obligation.

Il a précisé que le PRETE ne vise ni à promouvoir l'informalité migratoire, ni à transformer des situations irrégulières en pratiques tolérées, mais à créer les conditions permettant d'identifier, d'analyser et de régulariser les situations couvertes par le programme, conformément à la législation en vigueur.

Par ailleurs, il a appelé à une implication responsable des différentes institutions publiques, des employeurs et des ressortissants étrangers, afin de garantir le succès de la mise en oeuvre du Programme extraordinaire de régularisation des travailleurs étrangers.