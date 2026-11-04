Tunisie: Météo - Les températures repartent à la hausse

4 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les températures seront en hausse en Tunisie ce mercredi 4 novembre 2026, avec des maximales pouvant atteindre 25°C, selon les prévisions météorologiques.

Le ciel sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions du pays. Ces nuages deviendront parfois plus abondants localement, sans précipitations annoncées dans les prévisions communiquées. Le vent soufflera du secteur sud-ouest, avec une intensité faible à modérée. En mer, les conditions seront relativement calmes, avec une mer peu agitée à localement agitée.

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