Madagascar: Poopy - Cinq shows en France

Après un triomphe retentissant à Paris le samedi 31 octobre dernier, la grande voix de la variété malgache, Poopy, prolonge le plaisir et part à la rencontre de ses inconditionnels à travers l'Hexagone.

Une tournée événement de cinq dates, menée avec son équipe au grand complet, qui fait vibrer le coeur de la diaspora. L'artiste entamera ce périple à Bordeaux, le 7 novembre 2026, à la salle La Marinière, avant de poursuivre à Montpellier le 14 novembre, à Annemasse le 21 novembre et à Toulouse le 28 novembre, pour enfin clôturer en beauté lors d'un grand Faradoboka à Paris, le 5 décembre 2026.

Accompagnée de ses musiciens, Poopy offre à son public un voyage intemporel au coeur de la pop acoustique et des ballades romantiques qui ont forgé sa légende. Fidèle à son art, l'artiste explore avec justesse les thèmes de l'amour, de l'espoir, de la foi et du quotidien. Sur scène, les spectateurs peuvent redécouvrir les plus grands hymnes de son répertoire, de Tahak'izay à Miverena, en passant par Fitiavana marina et Mifameno, sans oublier les incontournables Tsy natolony et 1+1. Autant de mélodies cultes qui réveillent les souvenirs de Madagascar et unissent les générations autour d'une même passion.