Madagascar: Poopy - Cinq shows en France

4 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Après un triomphe retentissant à Paris le samedi 31 octobre dernier, la grande voix de la variété malgache, Poopy, prolonge le plaisir et part à la rencontre de ses inconditionnels à travers l'Hexagone.

Une tournée événement de cinq dates, menée avec son équipe au grand complet, qui fait vibrer le coeur de la diaspora. L'artiste entamera ce périple à Bordeaux, le 7 novembre 2026, à la salle La Marinière, avant de poursuivre à Montpellier le 14 novembre, à Annemasse le 21 novembre et à Toulouse le 28 novembre, pour enfin clôturer en beauté lors d'un grand Faradoboka à Paris, le 5 décembre 2026.

Accompagnée de ses musiciens, Poopy offre à son public un voyage intemporel au coeur de la pop acoustique et des ballades romantiques qui ont forgé sa légende. Fidèle à son art, l'artiste explore avec justesse les thèmes de l'amour, de l'espoir, de la foi et du quotidien. Sur scène, les spectateurs peuvent redécouvrir les plus grands hymnes de son répertoire, de Tahak'izay à Miverena, en passant par Fitiavana marina et Mifameno, sans oublier les incontournables Tsy natolony et 1+1. Autant de mélodies cultes qui réveillent les souvenirs de Madagascar et unissent les générations autour d'une même passion.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.