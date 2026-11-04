Madagascar: Madagaslam Festival 2026 - Les champions régionaux bientôt connus

À un mois du coup d'envoi du Madagaslam Festival 2026, la tension monte et les mots s'apprêtent à résonner. Pour faire patienter les inconditionnels de poésie urbaine, les organisateurs invitent le public à replonger dans l'ambiance des éditions précédentes, d'ores et déjà disponibles sur la page officielle de Madagaslam.

Alors que l'événement entre dans sa dernière ligne droite, les sélections régionales livrent peu à peu leurs verdicts. Les premiers noms sont d'ores et déjà connus. Koura portera les couleurs du Vakinankaratra, tandis que Fiononana Mampisaina représentera la Haute Matsiatra. La grande explication finale se précise avec des sélections régionales simultanées qui s'annoncent d'ores et déjà électriques. La compétition s'intensifiera le 7 novembre prochain avec les ultimes épreuves à l'IFM Analakely, à l'Alliance française de Sambava, ainsi qu'au Vakok'Art Trano, dans la région Atsimo Andrefana. Promesse de mots puissants qui font bouger les consciences, l'événement lance un appel vibrant à tous les poètes de la Grande Île. Depuis des lustres, le tournoi de slam poésie s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de vers et de prose.

À Madagascar, l'aventure a démarré en 2005 avec l'organisation des premiers ateliers et tournois dans la capitale, posant ainsi les bases d'une communauté de slameurs passionnés et en constante expansion. Ces dernières années, la multiplication des échanges, des ateliers et des scènes a révélé un vivier exceptionnel de talents. Le slam poésie offre à ces artistes un espace de liberté unique pour s'exprimer à travers la magie des mots, des rimes et des figures de style. Bien au-delà des scènes régulières et des compétitions organisées dans les centres culturels, à l'image de l'Institut français de Madagascar, le slam a su briser les barrières. Grâce à des ateliers menés au sein d'ONG, en milieu carcéral ou auprès des enfants des rues, cet art touche toutes les couches de la société.

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Cette démarche inclusive démocratise la poésie et suscite chez les initiés l'irrésistible envie d'écrire, d'émouvoir et de faire bouger les lignes par la seule force de leur plume et de leur voix. Devenu un véritable moyen de transmission des idées, le slam s'affirme aujourd'hui comme un outil d'initiation et de partage entre poètes de tous horizons, mais aussi comme un instrument d'éducation et d'apprentissage artistique. Agissant tel un miroir de la société, il colle au plus près de l'actualité pour donner voix aux réalités et aux aspirations de chacun. Porté par des textes engagés qui font bouger les consciences, le mouvement slam s'apprête à offrir un nouveau moment fort de partage et d'expression citoyenne. À vos plumes, prêts, slammez !