Madagascar: Mois de la photographie - Les 20 ans du CERES et la création contemporaine à l'honneur à l'AFT

Le Festival SAR'nao a officiellement lancé hier, 3 novembre, son traditionnel Mois de la photographie à l'Alliance Française d'Antananarivo (AFT), partenaire de l'événement. Cette édition 2026 met à l'honneur la photographie comme outil de mémoire, de transmission et de création contemporaine à travers deux expositions aux univers complémentaires.

Le coup d'envoi a été marqué par le vernissage de l'exposition « 20 ans du programme CERES », présentée jusqu'au 8 novembre. À travers cette rétrospective photographique, le public découvre vingt années d'engagement du Centre de Renforcement Éducatif et Scolaire (CERES), un programme oeuvrant en faveur de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes en milieu rural. Les photographies en noir et blanc de Pierrot Men, réalisées en 2015, dialoguent avec celles de Guillaume de Tapol, prises en 2025. Réunis pour la première fois, ces deux regards témoignent de l'évolution des parcours de jeunes bénéficiaires et soulignent les enjeux liés à l'accès à l'éducation, à l'égalité des chances et à la transmission.

La seconde exposition, « AFFEKT » de Faly Randrianjatovo, prendra le relais du 10 au 14 novembre. À travers une sélection de photographies, l'artiste explore les interactions entre la danse, le mouvement, le corps et la mode. Cette proposition artistique contemporaine met en lumière les passerelles entre différentes disciplines visuelles et offre un regard singulier sur la photographie de mode.

En complément, des ateliers d'initiation à la photographie de mode, animés par Faly Randrianjatovo en collaboration avec l'Agence TOTEM et MODUS MODE, se tiendront du 11 au 13 novembre prochains.

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Cette programmation s'accompagnera également d'actions de médiation destinées aux apprenants de l'Alliance Française et aux élèves d'établissements scolaires, afin de favoriser la découverte et la sensibilisation à l'art photographique.

Ce Mois de la photographie ambitionne en effet de promouvoir la photographie comme espace de réflexion, de dialogue et de création à Madagascar.