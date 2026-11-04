Dans le cadre de sa visite d’État en République Populaire de Chine, le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu au Mémorial du site du Premier Congrès National du Parti Communiste chinois, à Shanghai, haut lieu de mémoire de l'histoire contemporaine de la Chine.

Cette visite, à forte portée historique et diplomatique, témoigne du profond respect du Chef de l’État gabonais pour l'histoire et le parcours du peuple chinois, dont les transformations ont profondément marqué le monde contemporain.

C'est sur ce site qu'en juillet 1921 s'est ouvert le Premier Congrès National du Parti Communiste chinois, événement fondateur d'une nouvelle étape de l'histoire du pays.

A travers les archives, les témoignages et les expositions, le Président de la République a pu retracer les grandes étapes d'une trajectoire nationale marquée par les épreuves, l'affirmation de la souveraineté et les profondes mutations politiques, économiques et sociales qui ont accompagné l'émergence de la Chine moderne.

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Ce lieu permet également de mesurer le chemin parcouru par une nation devenue l'une des principales puissances économiques mondiales, grâce à une vision de développement inscrite dans la durée, à l'industrialisation, à la modernisation de ses infrastructures et à l'innovation technologique.

Pour le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, cette immersion dans l'histoire chinoise revêt une double signification : rendre hommage au parcours d'un pays ami et s'imprégner des enseignements de son expérience de développement.

Cette démarche trouve un écho particulier dans les ambitions du Gabon, engagé depuis le 30 août 2023 dans une nouvelle dynamique de transformation nationale, fondée sur la modernisation des infrastructures, la valorisation de ses ressources naturelles, l'industrialisation et la création d'emplois.

Dans le livre d'or du Mémorial, le Chef de l’État a souligné que les grandes transformations d'une nation commencent souvent par des moments décisifs qui ouvrent de nouvelles perspectives, réflexion qui fait écho à l'histoire récente du Gabon.

Cette étape marque aussi la volonté du Gabon de renforcer avec la Chine un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance et une coopération tournée vers des investissements productifs, le transfert de compétences et des retombées concrètes pour les populations.

Entre mémoire historique et vision d'avenir, cette visite illustre la profondeur des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et la République Populaire de Chine depuis plus d'un demi-siècle.