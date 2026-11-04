Gabon: Visite d'État en République Populaire de Chine - Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à Shanghai

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce jour à Shanghai, en République populaire de Chine, première étape de sa visite d'État du 3 au 7 novembre 2026, consacrée au renforcement des relations diplomatiques et économiques entre Libreville et Pékin.

Le Chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion, à l'aéroport international de Hongqiao, par les autorités locales.

A sa résidence, le couple présidentiel a été salué par les étudiants gabonais établis en Chine, venus nombreux lui réserver un accueil chaleureux.

Métropole de près de 25 millions d'habitants, Shanghai est le premier pôle économique et financier de Chine et accueille, du 5 au 10 novembre, la 9e Exposition internationale d'importation, à laquelle le Gabon participe pour la première fois avec un pavillon national. Les échanges entre le Gabon et la Chine ont atteint 3,94 milliards de dollars en 2025, en hausse de 8,2 %.

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Par la suite, le Président de la République a eu une séance de travail avec les autorités de Shanghai, consacrée aux perspectives de coopération économique, à la promotion des investissements et au développement de partenariats mutuellement bénéfiques. Un dîner a été offert en son honneur.

Par cette visite, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema entend donner une nouvelle impulsion à la coopération sino-gabonaise et la faire évoluer vers les investissements productifs : industrialisation, infrastructures, transformation locale des matières premières, transferts de technologies et création d'emplois, au bénéfice des populations gabonaises.