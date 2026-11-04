Gabon: Destruction de téléphones d'élèves - Échange avec le principal du collège Nelson Mandela

Important de préciser dès le départ que le Règlement Intérieur du collège Nelson Mandela se situe de la page 4 à 14 des 44 pages du carnet de liaison de l'enfant visé par le parent. Comme je l'avais déjà fait au lycée Mba en me rendant sur place afin d'échanger avec le Responsable d'établissement sur un évènement malheureux impliquant leur élève, je me suis rendu cet après-midi auprès du Responsable du Collège Nelson Mandela pour en savoir davantage.

Je commence tout d'abord par saluer le patriotisme du corps administratif mais aussi des parents d'élèves qui font l'effort de participer à la vie de l'établissement à travers l'Association des Parents d'Elèves (APE). J'invite les parents démissionnaires à reprendre la route des APE pour être au fait des réalités des enfants.

Un bout de vidéo ne dit pas toujours tout.

Pour les faits, les téléphones détruits sont ceux d'élèves ayant produits des vidéos en tenue au sein de l'école pour des tiktok (une d'un élève dansant en tenue au sein de la classe sur les tables bancs et l'autre de 2 élèves s'embrassant en se palpant dans les couloirs de l'établissement).

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Cette vidéo a été prise début Octobre 2026 par un agent des forces de sécurité affecté à l'école dans l'objectif de faire le point à son supérieur absent. La vidéo transmise s'est retrouvée être partagée d'agent d'un établissement à un autre au point de se retrouver sur les réseaux. Cette vidéo est vieille de près d'un mois.

La même semaine, le responsable avait publiquement et sans caméra présenté les 3 élèves indélicats en rappelant :

- l'article11 du Règlement Intérieur de l'école (adopté en 2024 par le Conseil de l'école réunissant l'Administration,les Parents d'élèves...) l'école qui dispose je cite :

"L'introduction d'appareils électroniques : téléphones, ordinateurs portables,appareils de musique et/ou jeux est formellement interdit dans l'établissement. Tout appareil saisi sera détruit, autrement dit non restituable.Toutefois, pour des cas d'extrême urgence, l'élève peut se rendre auprès du DEVS pour joindre ses parents" ;

- l'article 26 : "Interdictions formelles : d'escalader la clôture ; trainer au couloir de la mort (un endroit dangereux dans ce quartier) ; traîner derrière la bibliothèque (UOB), tout téléphone saisi sera systématiquement cassé. Il est strictement interdit d'escalader la clôture sous peine d'une exclusion définitive".

Quelques jours après cette mise en garde, un autre groupe d'élèves produit sur Tiktok la vidéo des 2 élèves s'embrassant en se caressant dans les couloirs de l'école. C'est suite à cette dernière, que l'article 11 a été appliqué en détruisant publiquement les téléphones afin de rappeler que le téléphone est non seulement interdit mais, ne doit pas être utilisé pour ternir l'image de l'école Gabonaise par des vidéos de cette nature.

Les parents ont été informés de l'application de cette mesure disciplinaire notamment à travers leur APE.

Même si la destruction est inscrite dans le Règlement, les téléphones saisis sont généralement restitués et ceux perdus pendant la confiscation souvent remboursés aux parents par l'établissement.

Il m'a interpellé sur le fait que, malheureusement il est souvent retrouvé dans certains téléphones saisis des vidéos d'élèves en plein ébats dans ou hors de l'établissement

L'établissement oeuvre à sensibiliser parents et élèves au lieu par exemple de saisir les autorités compétentes. Des drogues, des armes blanches, etc...sont des fois saisis également.

D'autres sortent de l'école pour se battre hors de l'école,etc...Les parents d'élèves sont peu impliqués dans les activités de l'APE afin d'aider l'Administration à mieux suivre leurs enfants. Pour un collège de 5.000 élèves venant d'horizons différents, pour la sécurité des enfants, doit-on les laisser faire comme ils veulent, se filmer en position indécentes dans l'école en tenue de l'école, diffuser sur les réseaux ou se les partager entre condisciples. Le téléphone doit-il être utilisé dans ce sens par nos enfants ? Quelle image voulons véhiculer de l'école Gabonaise ?

J'ai fait comprendre au Responsable du Collège Nelson Mandela Que j'échangerais en semaine avec le Conseil National des Parents d’Élèves du Gabon. Si effectivement, chaque parent depuis la maison s'assurait que son enfant n'entre pas au sein de l'école avec son téléphone par respect pour le Règlement Intérieur, le personnel administratif qu'il représente utiliserait son temps pour autre chose.

Force et courage à ces Responsables d'établissements et au Bureau des APE pour tous ces efforts. Il m'a offert une copie du Règlement Intérieur de l'école que je soutiens parfaitement dans l'espoir qu'il soit standardisé pour les établissements publics. Je me suis également à porter ce plaidoyer auprès de notre Institution dont l'une mission porte sur le social dont l'éducation.