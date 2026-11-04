Congo-Brazzaville: Genre - Le secteur privé sensibilisé à la création d'un environnement de travail inclusif

La représentation nationale du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UniCongo) ont organisé, le 3 novembre à Brazzaville, une séance d'information et de sensibilisation portant sur l'importance de la création d'un environnement de travail sûr, inclusif et sain pour améliorer le rendement de l'entreprise.

Acteurs du secteur privé dont certains évoluant dans les domaines de la logistique, des produits pétroliers, les participants à la journée de sensibilisation animée par des experts du Pnud ont été édifiés sur les conduites éthiques, les relations professionnelles et respectueuses dans le milieu du travail, ainsi que sur comment se comporter pour mettre tout le monde en sécurité. Agent d'appui aux victimes, protection contre l'exploitation, abus et harcèlement sexuels au Pnud, Lara Chlela a indiqué que l'objectif est de renforcer un environnement de travail beaucoup plus respectueux.

« Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Unicongo, qui est un partenaire essentiel du Pnud, et ses adhérents, afin qu'on puisse avoir des règles de travail communes et conjointes, qui favorisent le respect, la sécurité. Le chapeau du thème, c'était "Favoriser un environnement de travail plus inclusif", avec un focus un peu plus spécifique sur l'exploitation, abus et harcèlement sexuels, tout ce qui est prévention et prise en charge », a-t-elle expliqué.

La secrétaire générale d'UniCongo, Nancy Chenard, a souligné que la problématique abordée était essentielle, car elle a rappelé une réalité parfois oubliée : la première richesse d'une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. Elle est aussi revenue sur le rôle le rôle du patronat consistant à défendre les intérêts des entreprises ainsi qu'à contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à accompagner ses adhérents dans l'évolution de leurs pratiques, tout comme dans le renforcement de leur capital humain.

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« Nous parlons régulièrement de compétitivité, de productivité, d'investissement et de croissance. Mais aucune de ces ambitions ne peut être pleinement atteinte si les collaborateurs ne disposent pas d'un environnement dans lequel ils se sentent respectés, protégés et valorisés », a-t-elle dit. Elle a précisé que cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision d'UniCongo d'un secteur privé congolais plus fort, plus compétitif et plus responsable.

La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, a précisé que l'organisation de cette rencontre précède la campagne de lutte contre les violences. Elle s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord de collaboration signé en janvier dernier entre le Pnud et UniCongo pour vulgariser les principes standards internationaux. Ainsi, la formation du 3 novembre visait à partager l'information et à outiller les participants sur les standards internationaux de conduite professionnelle pour créer un environnement respectueux de la dignité humaine.

« La création d'un environnement de travail sûr et inclusif constitue une responsabilité institutionnelle, une exigence éthique et un levier de performance organisationnelle ; chaque personne doit pouvoir exercer ses fonctions dans un environnement respectueux de sa dignité, exempt de discrimination, d'exploitation et d'abus », a estimé Adama-Dan Barry.

D'après elle, la responsabilité première de tout dirigeant de structure organisationnelle, manager ou responsable hiérarchique est de promouvoir une culture organisationnelle fondée sur le respect, la prévention et la tolérance zéro face aux comportements inappropriés. Le Pnud, a-t-elle indiqué, applique un principe de « Zéro tolérance » contre tout abus, harcèlement de tout ordre, tout en créant les conditions pour une égalité de traitement entre les sexes, l'inclusion, et protégeant les personnes.

« Dans un environnement où il existe la loi Mouebara, cela revient tout simplement à veiller au respect de l'application de la loi par tous. Cela contribue à créer un environnement de travail sûr, sain, plaisant et propice à la performance et à l'excellence. J'en appelle les participants à transformer les acquis de cette formation en engagements concrets au sein de leurs organisations », a exhorté la représentante du Pnud.

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