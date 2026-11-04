TUNIS/Tunisie — La Commission économique pour l'Afrique (CEA) accompagne la Tunisie dans la mobilisation des transferts financiers des Tunisiens résidents à l'étranger au profit, de l'investissement productif et du développement de nouveaux mécanismes de financement vert, deux axes prioritaires de coopération inscrits dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, a indiqué la chargée des affaires économiques à la Commission, Samia Mansour Hamouda.

Elle a ajouté dans une déclaration à l'Agence TAP, à l'occasion de la 41éme réunion du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique du Nord (CIHFE) qui se tient, du 3 au 5 novembre 2026, à Rabat (Maroc), que le premier axe porte sur la valorisation des transferts de la diaspora tunisienne, représentant en 2025, près de 6,5 % du produit intérieur brut (PIB) du pays (soit 3 milliards de dollars), pour mieux orienter ces ressources vers le financement de projets d'investissement.

Et de préciser que les transferts des tunisiens résidents à l'étranger ont atteint, au 30 septembre 2026, environ 7 millions de dinars (soit l'équivalant de 2,4 milliards de dollars).

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Hamouda a, en outre, souligné que ce chiffre enregistre une hausse chaque année de 5% minimum par rapport à l'année précédente, (soit une hausse en plus d'au minimum 300 millions de dinars).

Dans ce cadre, elle a avancé que la CEA travaille en collaboration avec le ministère de l'Économie et de la Planification à l'identification et à la mise en place des mécanismes nécessaires pour encourager l'investissement de l'épargne de la diaspora en Tunisie.

Cette démarche prévoit, notamment, l'élaboration d'un cadre institutionnel, juridique et financier approprié, ainsi que le développement d'instruments de financement adaptés, dont la création d'un fonds dédié à la diaspora tunisienne. L'objectif est de mobiliser une partie de l'épargne des Tunisiens établis à l'étranger, principalement en Europe, et de l'orienter vers des investissements à forte valeur ajoutée dans leur pays d'origine.

La chargée des affaires économiques à la CEA a, à cet égard, mis en avant l'approche tunisienne, qu'elle considère comme anticipative, notamment, à travers la révision de la législation relative à l'investissement afin de favoriser davantage la participation de la diaspora au financement de l'économie nationale.

Elle a, également, souligné l'importance de disposer d'un portefeuille de projets d'investissement bien identifiés et susceptibles d'intéresser les Tunisiens résidents à l'étranger, particulièrement, ceux contribuant au développement régional. La diaspora pourrait, ainsi, participer au financement de projets structurants dans leurs régions d'origine.

La CEA entend, par ailleurs, promouvoir le partage de l'expérience tunisienne avec d'autres pays, en matière de mobilisation des transferts de la diaspora et de leur orientation vers l'investissement.

À l'échelle africaine, les transferts des ressortissants établis à l'étranger constituent l'une des sources de financement du développement les plus stables, dans un contexte marqué par les contraintes pesant sur les financements traditionnels et les ressources publiques, a encore expliqué Hamouda.

Le financement vert constitue le deuxième axe de coopération entre la CEA et la Tunisie

Hamouda a avancé que la CEA et la Tunisie oeuvrent à mettre en place les prérequis institutionnels et stratégiques ainsi que les instruments financiers nécessaires à une éventuelle émission d'obligations vertes par la Tunisie à l'horizon 2028, et ce, dans le cadre du Plan de développement 2026-2030. Et de poursuivre que l'accompagnement de la CEA porte, également, sur l'assistance technique et le renforcement des capacités nationales nécessaires à la préparation de cette opération.

Cette initiative vise à diversifier les sources de financement du développement et à mobiliser des ressources complémentaires au financement public pour soutenir les investissements dans les secteurs prioritaires et les projets de développement durable, a-t-elle expliqué.

À travers ces deux axes, la CEA entend ainsi soutenir les efforts de la Tunisie pour diversifier ses mécanismes de financement, mieux valoriser les ressources de sa diaspora et renforcer sa capacité à mobiliser des financements innovants au service de son développement économique, a conclu Hamouda.