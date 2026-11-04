Angola: Le pays et le Portugal réaffirment leur volonté de renforcer le dialogue diplomatique

Luanda — L'Angola et le Portugal ont réaffirmé, mardi à Madrid, leur engagement à consolider leurs relations bilatérales et à renforcer leur concertation diplomatique, notamment sur les questions liées à la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et aux grands enjeux de l'actualité internationale.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures (MIREX), cette position a été exprimée lors d'une rencontre entre le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, et son homologue portugais, Paulo Rangel, en marge de la XXXe Conférence ibéro-américaine des chefs d'État et de gouvernement.

À cette occasion, les deux responsables ont examiné plusieurs questions d'intérêt commun et exprimé leur volonté de maintenir des consultations régulières sur les dossiers relevant de la CPLP, ainsi que sur les principales évolutions de la scène internationale.

Au cours des échanges, Téte António a également informé Paulo Rangel de la candidature de la diplomate angolaise Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

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Établies le 10 mars 1976, dans le sillage de la proclamation de l'indépendance nationale de l'Angola, les relations diplomatiques entre Luanda et Lisbonne couvrent plusieurs domaines de coopération, notamment la politique, l'économie, le commerce, l'éducation, la santé, la culture, la justice et la défense.

Dans le cadre de leur coopération bilatérale, les deux pays ont signé, en juin 2023, le Programme stratégique de coopération (PEC) 2023-2027, assorti d'une enveloppe financière indicative de 550 millions d'euros, dont 500 millions destinés aux lignes de crédit et 50 millions consacrés au financement de programmes, projets et initiatives spécifiques.

Cet instrument de coopération définit plusieurs axes prioritaires, parmi lesquels le développement du capital humain, la création d'emplois, le soutien à l'entrepreneuriat, la modernisation des infrastructures et la diversification de l'économie angolaise.

En juillet 2024, à l'occasion de la visite officielle en Angola du Premier ministre portugais, Luís Montenegro, les deux pays ont procédé à la signature de douze instruments de coopération couvrant notamment les secteurs des finances, de l'administration publique, de la santé, de la pêche, du tourisme, de la sécurité, de la formation professionnelle et des infrastructures.

Le partenariat entre les deux pays a également connu une nouvelle évolution en juillet 2025, avec le relèvement de la ligne de crédit portugaise destinée au financement des investissements en Angola, portant son montant global à 3,25 milliards d'euros.