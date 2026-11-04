Angola: L'Université Kimpa Vita accueille 1.668 nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027

Uíge — L'Université Kimpa Vita, dans la province d'Uíge, accueille 1.668 nouveaux étudiants au titre de l'année académique 2026-2027, officiellement ouverte mardi et marquée notamment par la traditionnelle cérémonie de baptême des nouveaux étudiants.

Avec ces nouvelles admissions, l'établissement porte ses effectifs à 6.570 étudiants, répartis entre les filières de licence en droit, économie, comptabilité et gestion, administration publique, sciences infirmières, médecine, analyses cliniques, génie agronomique, génie hydraulique et génie informatique.

L'université propose également des formations de master en administration publique et gouvernance locale, ainsi qu'en comptabilité et fiscalité.

Ces données ont été communiquées par le recteur de l'Université Kimpa Vita, le professeur Pedro Vita, lors de la cérémonie de baptême des nouveaux étudiants. À cette occasion, il les a exhortés à faire preuve de davantage de discipline, d'assiduité et d'engagement dans leur parcours universitaire, afin d'obtenir de meilleurs résultats académiques.

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De son côté, la vice-gouverneure de la province d'Uíge chargée du secteur politique, social et économique, Sónia Arleth Fernandes Domingos Canhombo, a souligné le rôle stratégique de l'enseignement supérieur dans la formation des cadres et le développement économique et social de la province.

Dans cette perspective, elle a encouragé les nouveaux étudiants à tirer pleinement parti des possibilités de formation qui leur sont offertes, tout en cultivant les valeurs de discipline, de responsabilité et de mérite académique.

La cérémonie a également été marquée par la prestation de serment des nouveaux étudiants, qui se sont engagés à respecter leur établissement, à se consacrer à leurs études et à contribuer à un environnement universitaire fondé sur l'amitié, l'inclusion et le rejet de toute forme de violence.