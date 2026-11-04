Angola: Le MIREX évalue le fonctionnement de l'ambassade d'Angola aux États-Unis

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Administration, aux Finances et au Patrimoine du ministère des Relations extérieures (MIREX), José Paulino Cunha da Silva, effectue, depuis lundi, une mission d'évaluation du fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires angolaises aux États-Unis et au Canada.

Selon une note de presse de l'ambassade d'Angola aux États-Unis, consultée par l'agence ANGOP, cette mission de travail s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Exécutif en vue de renforcer l'efficacité institutionnelle, de garantir une gestion transparente des ressources publiques et d'améliorer les conditions de fonctionnement des représentations diplomatiques angolaises à l'étranger.

À Washington, le secrétaire d'État a tenu une séance de travail avec l'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem, qui lui a présenté le plan général d'activités et le budget de la mission diplomatique, en mettant notamment l'accent sur les priorités opérationnelles, les contraintes de gestion et les besoins nécessaires à son bon fonctionnement.

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La rencontre s'est également déroulée en présence de l'ambassadrice Maria Filomena do Rosário, directrice générale de l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et des services consulaires (ICAESC), ainsi que de plusieurs diplomates de la représentation angolaise.

Les échanges ont porté notamment sur l'exécution budgétaire, la gestion des ressources humaines, financières et patrimoniales, l'amélioration des procédures administratives et la valorisation du personnel. Une attention particulière a été accordée à la soutenabilité financière et au renforcement des capacités opérationnelles de la mission diplomatique.

Le programme de la visite a également prévu une inspection des installations de l'ambassade. À cette occasion, José Paulino Cunha da Silva a pu s'enquérir des conditions de fonctionnement des différents services, de l'état de conservation du patrimoine de l'État ainsi que des besoins en matière d'entretien et de réhabilitation des infrastructures.

L'assistance apportée aux communautés angolaises établies aux États-Unis a, par ailleurs, figuré au centre des préoccupations, avec un accent particulier sur le renforcement de l'activité consulaire, l'amélioration de la qualité des prestations offertes aux ressortissants angolais et l'adaptation des moyens disponibles à l'évolution de la demande.

Cette mission aux États-Unis s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large d'évaluation des conditions administratives, financières et patrimoniales des représentations diplomatiques et consulaires angolaises dans ce pays et au Canada.

L'initiative vise, en définitive, à optimiser la gestion des missions à l'étranger et à consolider l'efficacité de l'action diplomatique et consulaire de l'Angola.