Congo-Kinshasa: L'ODEP réaffirme sa neutralité politique et son engagement pour l'intérêt général

Dans un communiqué rendu public ce mardi 2 novembre 2026, l'Observatoire de la Dépense Publique (ODEP), structure de la société civile spécialisée dans le suivi et le contrôle citoyen des finances publiques en République démocratique du Congo, a tenu à préciser sa position : organisation apolitique, indépendante et non partisane, l'ODEP réaffirme son rôle de gardien de l'intérêt général et non d'acteur politique.

Un message clair sur la neutralité

Le communiqué rappelle que, conformément à ses statuts, l'ODEP n'est ni un parti, ni un instrument de soutien à une personnalité politique ou à une formation. Ses analyses, prises de position, plaidoyers et interpellations sont déclarés guidés uniquement par sa mission de contrôle citoyen et la défense de l'intérêt général. L'organisation insiste sur le fait que saluer une décision ou dénoncer une mauvaise gestion ne doit pas être interprété comme un soutien ou une hostilité politique, mais comme l'exercice de son devoir d'expertise et de vigilance.

Les priorités réaffirmées

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L'ODEP réitère ses priorités historiques : promotion de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques, renforcement de la participation citoyenne au processus budgétaire, lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, et promotion d'une affectation des ressources répondant aux besoins fondamentaux de la population congolaise. L'organisation rappelle que son référentiel demeure la bonne gouvernance, la transparence, l'équité, la responsabilité et la justice.

Autonomie d'analyse et droit d'interpellation

Le communiqué souligne l'attachement de l'ODEP à préserver son autonomie d'analyse et son droit d'interpellation à l'égard de tous les gestionnaires publics, sans distinction d'appartenance politique, institutionnelle ou idéologique. « La gestion des finances publiques constitue un enjeu d'intérêt national qui doit dépasser les clivages partisans », affirme l'organisation dans son texte.

Appel au non-alignement et au dialogue

L'observatoire appelle les acteurs politiques, les médias, les autres organisations de la société civile et l'ensemble de l'opinion publique à ne pas assimiler ses prises de position techniques et citoyennes à un quelconque alignement politique. Parallèlement, l'ODEP se dit ouverte au dialogue avec toutes les institutions de la République, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers partageant les valeurs de bonne gouvernance et poursuivant l'objectif d'une gestion responsable des ressources publiques.

Implications pour le débat public

Ce rappel de position intervient dans un contexte où les organisations de la société civile sont parfois toilettées par des accusations d'alignement ou d'instrumentalisation politique. En se démarquant fermement des logiques partisanes, l'ODEP cherche à préserver sa crédibilité technique et sa capacité d'influence dans les débats budgétaires et de gouvernance. Pour les acteurs publics et les partenaires, ce communiqué constitue un signal clair : les recommandations et critiques de l'ODEP doivent être lues comme des contributions à l'amélioration de la gestion publique et non comme des manoeuvres politiques.

Un engagement maintenu

L'ODEP conclut son communiqué en réaffirmant son engagement : défendre l'intérêt général et contribuer à ce que chaque franc public soit géré avec transparence et responsabilité au bénéfice de la population congolaise. Le ton retenu est résolument technique et citoyen, et l'organisation appelle l'ensemble des parties prenantes à tenir compte de cette posture dans leurs réactions publiques.