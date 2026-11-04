Congo-Kinshasa: Le pays et la CIRGL tablent sur les recommandations adoptées à Lusaka

A l'Hôtel de la Défense, ce mardi 03 novembre 2026, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, S.E. M. Guy Kabombo Muadiamvita, a reçu en audience la délégation de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), conduite par le Secrétaire exécutif, l'ambadsadeur Mubita Luwabelwa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des recommandations issues des récentes réunions statutaires consacrées à la Défense, tenues à Lusaka, en Zambie.

En sa qualité de Président du Comité des ministres de la Défense de la CIRGL, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita a réaffirmé la volonté de rendre le pilier Défense plus opérationnel et d'en assurer un meilleur suivi durant la présidence portée par la République Démocratique du Congo.

Il a également évoqué l'attention particulière sur le renforcement du mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE et MCVE +) qui, constituent des instruments de vérification, de confiance et d'appui au processus de paix dans la région des Grands Lacs.

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De son côté, le Secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur Mubita Luwabelwa a salué le leadership de l'actuel président du comité des ministres de la défense de la CIRGL qui, a permis de faire rayonner la GIRGL sur le plan international et régional. Il a témoigné sa reconnaissance au Président de la République démocratique du Congo, Chef de l'État et Commandant suprême des FARDC S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait recommandé 5 piliers majeurs, notamment la réforme institutionnelle; la paix et la sécurité dans la sous région, la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, la coopération en matière de justice et la stabilité régionale.

A l'issue de cette rencontre, les échanges ses sont poursuivi dans le cadre d'une séance technique réunissant les experts du secrétariat de la CIRGL et ceux du ministère de la Défense pour approfondir les aspects techniques des différents dossiers abordés.

Faisant d'une pierre deux coups, le secrétaire exécutif de la CIRGL a profité de l'occasion pour signer le livrer de condoléances et rendre au hommage mérité aux deux officiers généraux hauts responsables de la justice militaire, morts dans l'accident aérien du 25 septembre à Kenge.