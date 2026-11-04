Congo-Kinshasa: CIRGL - Judith Suminwa réclame l'engagement total des Etats membres en faveur de la paix et la stabilité régionale

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a appelé mardi 3 novembre 2026 à une réponse cohérente et concertée à la situation des femmes et des jeunes filles victimes des conflits armés dans la région des Grands Lacs, particulièrement dans l'Est de la RDC, lors de sa participation au panel consacré au « Leadership parlementaire des femmes au service de la paix, de la sécurité et du développement dans la région des Grands Lacs ».

Invitée spéciale à la première édition de la Conférence des femmes parlementaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), organisée à Dar es Salaam, en Tanzanie, la Cheffe du Gouvernement congolais a mis l'accent sur les conséquences de trois décennies de guerre dans l'Est de la RDC, notamment sur les femmes et les jeunes filles, tout en présentant les mesures prises par son Gouvernement pour protéger les populations et renforcer leur résilience.

« Vous avez parlé d'instabilité politique à l'Est, moi je vais vous parler d'une guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans, nous avons particulièrement des femmes, des jeunes filles qui subissent les conséquences de cette guerre. Et dans ce cadre-là, il est important pour nous, en tant que Gouvernement, de prendre un certain nombre de mesures », a déclaré Judith Suminwa.

Protéger les femmes et préserver l'avenir des enfants dans les zones occupées

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Évoquant la situation dans les territoires affectés par le conflit, notamment les villes de Goma et de Bukavu, la Première Ministre a insisté sur la responsabilité de l'État de garantir la continuité des services essentiels, particulièrement l'éducation, y compris dans les zones sous occupation.

Elle a notamment expliqué que le Gouvernement prend en charge les frais liés à l'organisation des examens d'État pour les élèves des établissements publics, afin de soulager les familles et de permettre aux jeunes, filles comme garçons, de poursuivre leur parcours scolaire malgré les difficultés sécuritaires.

Sur la situation spécifique des femmes, Judith Suminwa a présenté les initiatives engagées en faveur de leur autonomisation économique, notamment à travers le soutien à l'entrepreneuriat féminin et les programmes destinés aux jeunes.

« Il est important aujourd'hui d'assurer que nous puissions avoir une réponse cohérente et délibérée par rapport à la problématique des femmes. Pour ça, non seulement dans le cadre de notre programme d'action, nous travaillons sur l'autonomisation de la femme, sur la prise en charge économique de la femme... Nous sommes en train d'organiser un certain nombre de programmes qui soutiennent les jeunes, mais qui soutiennent aussi l'entrepreneuriat féminin pour pouvoir leur donner des options économiques qui vont leur permettre de se prendre en charge », a-t-elle souligné.

Des mécanismes de prise en charge et de développement local

La Cheffe du Gouvernement a également évoqué les interventions du Fonds national destiné à soutenir les survivantes des violences liées aux conflits armés. Ces actions portent notamment sur leur accompagnement psychologique, social et économique. Elle a précisé que des programmes sont financés avec l'appui des Nations Unies pour atteindre également les femmes vivant dans les zones difficiles d'accès, grâce aux ressources du budget de l'État.

Dans le même esprit, elle a rappelé la mise en oeuvre du Programme de développement local des 145 territoires, qui vise à renforcer la présence de l'État à travers la construction d'infrastructures d'intérêt public.

« Nous avons commencé par construire des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs... Le programme est en cours, il n'est pas encore finalisé. Mais ça donne aussi la possibilité de continuer en association avec des programmes comme, pour la santé, la gratuité des accouchements, parce que ça nous permet de soutenir les femmes et de baisser la mortalité des femmes au moment des accouchements », a fait savoir la Première Ministre.

Par intervention lors de ce panel, Judith Suminwa a défendu une approche qui associe protection des femmes, autonomisation économique, accès à l'éducation et renforcement de la présence de l'État dans les communautés affectées par les conflits. Une démarche qui place la participation des femmes au coeur des réponses aux défis de paix, de sécurité et de développement dans la région des Grands Lacs.