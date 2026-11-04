Madagascar: Traduction biblique - Le Nouveau Testament traduit en antakarana, antandroy et vezo

Le Nouveau Testament est désormais accessible dans les dialectes antakarana, antandroy et vezo grâce à la parution officielle de trois nouvelles traductions à Madagascar. Disponibles gratuitement en version imprimée et numérique sur JW.ORG, ces ouvrages témoignent d'un projet d'envergure, dont la traduction de l'Ancien Testament est déjà en cours.

La Salle d'assemblée de Soamanandrainy Ivato a accueilli samedi dernier la sortie officielle de trois nouvelles versions du Nouveau Testament, traduites dans les dialectes antakarana, antandroy et vezo. Fruit de plusieurs années de labeur intense, ces traductions sont l'oeuvre de traducteurs bénévoles, tous originaires des régions concernées. Leur objectif était de restituer le message biblique dans un langage à la fois naturel, fluide et accessible à tous, afin d'encourager la lecture et l'étude personnelles.

Avec ces nouvelles parutions, les locuteurs de ces régions disposent enfin d'un outil spirituel dans leur langue de coeur. À Madagascar, les chiffres témoignent de l'impact considérable de cette initiative : près de 1 400 000 personnes parlent l'antandroy, environ 400 000 habitants s'expriment en vezo et quelque 330 000 personnes parlent l'antakarana.

Numérique

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Si la version imprimée a fait l'objet d'une présentation solennelle à Antananarivo, son accessibilité a été pensée pour répondre aux usages actuels. Les versions électroniques de ce nouveau corpus sont d'ores et déjà disponibles en téléchargement gratuit sur le site officiel JW.ORG ainsi que sur l'application mobile JW Library. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Les initiateurs du projet ont profité de l'occasion pour annoncer que la traduction des Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, dans ces trois mêmes dialectes est déjà en cours. Certains livres bibliques issus de ce chantier sont d'ailleurs d'ores et déjà consultables en ligne, confirmant la volonté d'ancrer durablement la parole divine dans la diversité culturelle malgache.