Madagascar: Sciences - Un mini-pancréas artificiel implantable, une solution prometteuse pour le diabète de type 1

C'est une alternative innovante qui pourrait changer considérablement la vie de millions de personnes à travers le monde. Le développement, par des chercheurs, d'un pancréas bionique qui délivre de l'insuline réjouit déjà les personnes souffrant de diabète de type 1. Il s'agit d'un dispositif entièrement implantable capable de produire de l'insuline, une solution prometteuse pour la prise en charge du diabète de type 1.

Pour rappel, le diabète de type 1 se caractérise par l'incapacité du pancréas à sécréter de l'insuline, impliquant de ce fait un contrôle étroit du glucose et l'injection quotidienne d'insuline. Une exigence à l'origine de charges mentales et sociales non négligeables pour le patient.

Des dispositifs modernes existent déjà et permettent une surveillance continue du glucose. Parmi eux figure la pompe à insuline sous-cutanée. Le mode d'administration de l'insuline reste toutefois relativement lent et nécessite notamment une planification des repas.

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Ce nouveau dispositif implantable, développé par un consortium de scientifiques, dispose de revêtements biocompatibles optimisés pour le système immunitaire. Il délivre de l'insuline par voie intrapéritonéale, autrement dit dans la cavité abdominale. En effet, l'administration intrapéritonéale imite le plus fidèlement le pancréas naturel. Le dispositif intègre un capteur de glucose, un algorithme de contrôle et une pompe reliée à un réservoir d'insuline interne. Celui-ci est alimenté par une pilule ingérée par le patient une fois par semaine, qui emprunte la voie digestive normale jusqu'à atteindre le dispositif implanté et à remplir le réservoir. Les tests effectués sur des modèles animaux de diabète ont été un succès.

Cette performance clinique, qui marque une avancée scientifique sans précédent, est déjà considérée comme un moyen pouvant s'inscrire sur le long terme pour faciliter la vie des patients diabétiques de type 1.