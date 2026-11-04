Madagascar: Tennis/Sipem Banque Cup - Les favoris au rendez-vous

Le Country Club d'Ambohitrarahaba a vibré au rythme de la troisième édition de la Sipem Banque Cup, disputée les 31 octobre et 1er novembre.

Pendant deux jours, les passionnés de la petite balle jaune ont assisté à des rencontres disputées dans une ambiance conviviale, portée par une organisation bien rodée et le soutien de plusieurs partenaires du secteur privé. Dans le tableau Open masculin, le duo composé de Hasina Mbolanirina et Fanantenantsoa Radonirina a confirmé son statut en s'imposant en finale face à Nicolas Raharivony et Rado Rajaonarison. Chez les dames, Martinez Ngotia et Mirindra Razafinarivo ont également dominé les débats en prenant le meilleur sur Iariniaina Tsantaniony et Annika Gunawardena.

La catégorie VIP a aussi offert son lot de spectacle. Larry Andriamalala et Tahiana Randriamanana se sont adjugé le titre chez les hommes après leur succès devant Vic Subramanian et Rija Rakotomenjanahary. Dans le tableau féminin, Minouche Rakotomalala et Sydonie Rakotondrabako ont remporté la finale aux dépens de Nosy Rakotobe et Maminiaina Ranoasitseheno. Au-delà des résultats, cette troisième édition confirme la montée en puissance de la Sipem Banque Cup, devenue un rendez-vous attendu du calendrier tennistique. Les organisateurs affichent déjà leur ambition de faire franchir un nouveau cap à la compétition lors de la prochaine édition, avec l'objectif de renforcer encore son attractivité auprès des joueurs comme du public.