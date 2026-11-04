Afrique: Éliminatoires de la CAN 2027 - Corentin Martins dévoile sa liste ce jeudi

À l'approche de la double confrontation décisive contre la Guinée-Bissau dans les éliminatoires de la CAN 2027, l'attention se tourne vers la liste de Corentin Martins, attendue ce jeudi. Dans le même temps, les Barea enregistrent le soutien d'un nouveau partenaire avec l'arrivée d'Assurances ARO, qui accompagnera la sélection malgache dans sa quête de qualification continentale.

La sélection malgache entrera bientôt dans une phase décisive de sa campagne qualificative pour la CAN 2027. Avant la double confrontation face à la Guinée-Bissau en novembre, la liste des Barea convoqués par Corentin Martins sera dévoilée ce jeudi. La Fédération malgache de football (FMF) a annoncé que la liste officielle de l'équipe nationale serait dévoilée demain. Ces deux rendez-vous du mois de novembre seront déterminants pour l'avenir de Madagascar dans le groupe L. Les Barea accueilleront d'abord la Guinée-Bissau le 12 novembre au Stade d'honneur de Meknès, au Maroc, avant de se déplacer à Bissau pour le match retour, programmé le 17 novembre.

Après un début de campagne marqué par une défaite face au Nigeria et un match nul contre la Tanzanie, les Malgaches occupent actuellement la troisième place du classement. L'enjeu est de taille. Avec une seule place qualificative encore en jeu dans cette poule, la marge d'erreur est désormais très réduite pour les protégés de Corentin Martins. Une contre-performance lors de cette double confrontation compliquerait sérieusement leurs ambitions de qualification à la phase finale continentale.

ARO apporte son soutien. Parallèlement à la préparation sportive, la FMF a enregistré un renfort de poids sur le plan institutionnel. La Fédération et Assurances ARO ont officialisé un partenariat à l'occasion des éliminatoires de la CAN 2027. À travers cette collaboration, l'assureur malgache réaffirme son engagement en faveur du sport national et, plus particulièrement, de l'équipe fanion du pays. Le partenariat prévoit notamment une couverture d'assurance voyage destinée aux joueurs ainsi qu'aux membres du staff de la sélection nationale lors de leurs déplacements.

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Pour la FMF, cet accompagnement constitue un appui important dans la préparation des prochaines échéances internationales. Au-delà de l'aspect contractuel, les deux parties mettent en avant des valeurs communes fondées sur la confiance, l'engagement et la volonté de contribuer au rayonnement du football malgache.