Madagascar/Sénégal: Rugby/JOJ Dakar 2026 - Les Ladies Makis remportent le bronze, première médaille olympique malgache

C'est historique. Les Ladies Makis 7's ont offert à Madagascar sa première médaille olympique aux Jeux olympiques de la jeunesse. Ce mardi soir, à Dakar, les jeunes rugbywomen se sont imposées 26-10 face à la Tchéquie et décrochent le bronze.

Depuis la première participation de Madagascar aux Jeux olympiques en 1964, jamais une médaille n'avait été ramenée. Cette réussite marque aussi une première qualification d'une équipe collective malgache dans une compétition olympique. Les joueuses ont signé deux essais par Sariaka Raveloarisoa, puis un essai chacune de Landy Soa et Princia Ranaivoson. Leur parcours a été exemplaire : trois victoires en phase de groupes (États-Unis, Espagne, Tchéquie), une défaite en demi-finale face au Kenya (5-15), avant ce succès en petite finale.

Le Kenya a ensuite remporté l'or en battant l'Australie 17-12. « Nous remercions d'abord le bon Dieu car la compétition s'est bien déroulée. Nous avons dépassé l'objectif en décrochant la médaille de bronze. Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus, le Comité olympique, la Fédération et surtout les joueuses qui ont donné le maximum. Continuez vos efforts, mesdames, et n'oubliez jamais les études », a déclaré la coach Dina. « Même si nous avons perdu en demi-finale, nous sommes contentes. Chacune a donné le maximum et nous avons montré que, malgré une taille parfois inférieure à celle de nos adversaires, nous avons accompli notre mission. Nous espérons que d'autres Malgaches iront encore plus loin après nous », s'est réjouie Safy.

En judo, Bryan Minoharintsoa Tokiniaina a frôlé le podium dans la catégorie des moins de 100 kg. Vainqueur du Népalais Shubhanan Timalsina en huitièmes, il s'est incliné en quarts face à l'Angolais João Agostinho. En repêchage, il a battu le Gabonais Ghyslain Ndong avant de perdre le deuxième match de repêchage face à Asmar Sharif. Il termine à la 7e place.

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En natation, Océane Rakotonanahary a terminé 6e de sa série du 100 m brasse en 1:17.47. Elle disputera sa dernière épreuve le 5 novembre sur 50 m brasse. Tendry Rakotobe, lui, s'alignera ce mercredi en 50 m papillon (4e série).