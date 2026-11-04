Madagascar: Défi politique et sanitaire

Madagascar demeure l'un des principaux foyers mondiaux de la peste. Les dernières données mentionnent une concentration d'environ 75% des cas de peste recensés dans le monde, à Madagascar. Avec la République démocratique du Congo (RDC), Madagascar totalise 97,7% des cas confirmés recensés entre 2019 et 2025.

Défi politique et sanitaire

Pour Madagascar, la situation mérite une capacité de riposte accrue. On s'en rappelle, plus de 200 décès de la peste ont été recensés en 2017, soit il y a un peu moins de dix ans, lors d'une épidémie de peste. Près d'une décennie après, les autorités sanitaires portent toujours une responsabilité sanitaire particulière face à une maladie que beaucoup croyaient reléguée aux pages sombres de l'histoire.

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Transmise principalement par les puces des rongeurs, la peste sévit particulièrement dans les Hautes Terres malgaches, où les conditions de vie précaires, l'insalubrité et la promiscuité entre populations humaines et rongeurs favorisent sa persistance. Sa forme pulmonaire, particulièrement redoutable, peut se transmettre d'une personne à l'autre et provoquer des flambées épidémiques meurtrières. Face à cette menace du fait de l'endémicité de la maladie, les autorités ne peuvent se contenter de campagnes ponctuelles de sensibilisation.

L'investissement durable dans l'assainissement, dans le renforcement de la surveillance épidémiologique et la rapidité dans la prise en charge, sont impératifs pour faire face au fléau. Autrement dit, garantir l'accès ultra-rapide aux soins, améliorer les conditions de logement, et se doter d'équipements à la hauteur des défis liés à la peste.

Bien que dangereuse, la peste est une maladie curable lorsqu'elle est diagnostiquée et traitée rapidement. Le véritable défi malgache est donc politique autant que sanitaire : protéger les populations les plus vulnérables avant que l'épidémie ne frappe. A nouveau.