Madagascar: L'envers des belles assiettes

À Antsiranana, certains établissements savent déployer tout un arsenal de séduction pour attirer les gourmets. Tables élégamment dressées, devantures soignées, menus alléchants et présentations raffinées : tout est pensé pour mettre l'eau à la bouche. Mais derrière ce décor appétissant, les cuisines ne réservent pas toujours le même spectacle. Il arrive que l'envers du service soit nettement moins reluisant que la vitrine. Comme quoi, les apparences ont parfois du mal à passer à table.

Jeudi 29 octobre dernier, les techniciens des directions régionales du Commerce et de la Consommation et de la Santé publique ont effectué une visite inopinée dans plusieurs établissements de restauration de la ville. Restaurants, boulangeries et gargotes étaient concernés par cette opération menée de 8 heures à midi dans le centre-ville.

La gastronomie bourgeoise à l'épreuve des marmites

Premier enseignement de cette tournée : le standing d'un établissement ne garantit pas nécessairement la salubrité de ses cuisines. Une enseigne prestigieuse, un mobilier raffiné ou une addition salée ne valent pas certificat d'hygiène. La propreté ne figure pas systématiquement dans le prix du menu, même lorsqu'on paie pour une expérience gastronomique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les équipes ont notamment relevé des fromages conservés dans des conditions discutables, des marmites portant des traces de rouille ainsi que d'autres insuffisances dans certaines cuisines. Des observations qui contrastent singulièrement avec l'image soignée affichée en salle. On peut donc servir un plat avec élégance tout en négligeant les instruments qui ont contribué à sa préparation. Le paradoxe mérite d'être souligné : le client vient savourer une spécialité, pas participer à une expérience de microbiologie appliquée. La cuisine, aussi bourgeoise soit-elle, reste soumise aux mêmes exigences sanitaires que la plus modeste gargote. Le prestige ne neutralise ni les bactéries ni les mauvaises pratiques.

Le repas tourne au mauvais souvenir

Une conservation défaillante, des équipements mal entretenus ou des surfaces contaminées peuvent favoriser la prolifération de micro-organismes responsables d'intoxications alimentaires. Les manifestations vont des troubles digestifs aux complications plus sérieuses, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les individus vulnérables.

Vomissements, diarrhées, douleurs abdominales et fièvre peuvent ainsi transformer un déjeuner ordinaire en consultation médicale. Une perspective peu réjouissante pour celui qui pensait simplement s'offrir un bon repas. La responsabilité des restaurateurs dépasse donc largement la satisfaction des papilles. Elle engage la santé de leur clientèle. Or, le consommateur ne dispose pas d'une fenêtre donnant directement sur les coulisses. Il ignore dans quelles conditions les produits sont conservés, comment les ustensiles sont entretenus ou si la chaîne du froid est respectée.

Il accorde sa confiance à une enseigne et à ceux qui la font fonctionner. C'est précisément là que les inspections prennent tout leur sens : examiner les conditions de préparation, de stockage et de conservation, puis rappeler aux professionnels les obligations qui accompagnent leur activité. Servir à manger est un commerce ; nourrir autrui est aussi une responsabilité.

Des avertissements

À l'issue de cette opération, certains établissements ont reçu des avertissements en raison des irrégularités constatées. Les responsables concernés sont ainsi invités à corriger les manquements relevés et à se conformer aux prescriptions réglementaires. Encore faut-il que ces rappels ne restent pas lettre morte. Une descente officielle ne devrait pas se résumer à quelques observations, suivies d'un grand nettoyage de circonstance avant le retour aux vieilles habitudes. Le véritable résultat se mesurera à la mise en conformité des installations et à la régularité du suivi.

Les boulangeries et les gargotes ne sont pas en reste. Parce qu'elles accueillent quotidiennement une clientèle parfois nombreuse, elles méritent la même attention que les restaurants de standing. Un repas vendu à prix modeste n'autorise pas une hygiène au rabais. À Antsiranana, le droit de manger sainement ne devrait dépendre ni du contenu du portefeuille ni de l'adresse choisie.

Le centre-ville avant les périphéries

Pour cette première intervention, les équipes ont concentré leurs visites sur le centre-ville, entre 8 heures et midi. D'autres opérations devraient ensuite concerner les quartiers périphériques. Une extension nécessaire, puisque les habitudes alimentaires ne s'arrêtent pas aux grandes artères commerciales. Petites échoppes, gargotes de quartier et autres points de restauration doivent eux aussi répondre aux exigences sanitaires. La protection du consommateur ne saurait être une faveur réservée aux clients des établissements les plus fréquentés ou les mieux décorés.

Cette initiative conjointe du Commerce et de la Consommation et de la Santé publique mérite ainsi un suivi conséquent. La prévention ne se construit pas à coups de visites ponctuelles, mais par une vigilance continue et une véritable discipline professionnelle. Il ne s'agit évidemment pas de faire des restaurateurs des adversaires de la santé publique, ni de décourager leurs activités. Il est simplement question de rappeler une évidence : la qualité d'un établissement ne se juge pas uniquement à sa salle de réception. Les cuisines, généralement invisibles aux yeux de la clientèle, méritent autant de considération que les assiettes qui en sortent.

À Antsiranana, les belles façades peuvent continuer à séduire et les menus à faire saliver. Mais la rouille n'a rien d'un condiment, le fromage n'est pas un laboratoire d'expérimentation et la propreté ne devrait jamais constituer une prestation supplémentaire. Après tout, ce ne sont ni les nappes blanches ni les lustres qui digèrent le repas. Ce sont les clients.