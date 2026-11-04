Sénégal: Une exposition met en exergue le parcours des athlètes réfugiés participant aux JOJ 2026

Dakar — Une exposition de photographies intitulée "Refugee talent : rêver au-delà des frontières grâce au sport", retrace le parcours des membres de l'équipe des réfugiés participant aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, premier évènement olympique que l'Afrique abrite.

L'exposition, qui se tient à la Maison CSS des Almadies, à Dakar, permet au visiteur de découvrir les portraits des six athlètes formant l'équipe des réfugiés participant aux JOJ 2026. La force de l'image laisse deviner leur motivation et leur enthousiasme. Agés entre 15 et 17 ans, ils vivent au Kenya et en Ouganda, mais sont originaires du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Ils sont tous habillés d'un blouson orange sur lequel il est inscrit "Refugee Olympic Team - Dakar 2026".

Certains clichés portent sur les camps d'entrainement qui renseignent sur les efforts accomplis par les athlètes qui concourent en athlétisme (800 m hommes et 200 m femmes), mais aussi en judo hommes (55 kg) et en taekwondo femmes (49 kg). Pour l'un des membres de l'équipe des réfugiés, Arnold Yafunga, par ailleurs père et coach du jeune Arno Yafunga, c'est un sentiment de joie qui anime tout le groupe dont il est le sélectionneur. "Il faut savoir qu'être réfugié n'est pas la fin de toute chose. Il faut rêver grand. Et avec le sport, c'est possible. Nous allons continuer à travailler pour donner de l'opportunité aux réfugiés et changer la perception que les gens ont d'eux", a-t-il fait valoir.

Selon le directeur régional du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), "être réfugié ne doit jamais définir les limites de ce qu'une personne peut accomplir". "Lorsqu'on donne aux jeunes les bonnes opportunités, lorsqu'on reconnait leur talent et qu'on leur permet de se développer, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. Et c'est là que le sport peut faire une vraie différence. [...] Il peut redonner aux jeunes la possibilité de se projeter vers l'avenir", a indiqué Abdouraouf Gnon-Konde.

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Il estime que la présence de l'équipe des réfugiés aux JOJ Dakar 2026 symbolise "une belle consécration", l'aboutissement d'un "parcours de combattant", car dit-il, "quand on est réfugié, la première des contraintes est de traverser une frontière", le deuxième défi étant de "vivre dans un camp de réfugiés". "Par conséquent, être choisi parmi six-cent candidats qui ont postulé pour intégrer cette équipe de réfugiés et être aujourd'hui à Dakar est un rêve devenu réalité", a ajouté Abdouraouf Gnon-Konde. Cette exposition est organisée par le HCR en partenariat avec l'ambassade de Suisse à Dakar et la Fondation TO.

L'idée de monter une équipe représentant les réfugiés aux JOJ 2026 est née d'un partenariat avec le Comité International Olympique (CIO), la fondation olympique pour les réfugiés et la Fondation TO, signale le responsable du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés. La finalité de la participation à Dakar 2026 est de faire valoir ce rôle de modèle que représentent ces athlètes pour les millions de réfugiés dans le monde, souligne-t-il. Le directeur régional du HCR indique que rien qu'en Afrique de l'Ouest et du centre, vivent 4 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile, en lien avec des situations comme celle prévalant au Soudan. "Un pays comme le Tchad accueille depuis avril 2023 près de 1 million de réfugiés, le Niger, c'est 450 voire 500 mille réfugiés venant du Mali, du Nigéria et du Burkina Faso.

Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana accueillent "près de 250 mille réfugiés qui viennent principalement du Burkina Faso", fait-il savoir.